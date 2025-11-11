La Eurocámara y los 27 acuerdan simplificar condiciones para acceder a las ayudas de la PAC

BRUSELAS, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo y los Estados miembro de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo la madrugada de este lunes para la batería de medidas para simplificar las condiciones de la Política Agraria Común (PAC, por sus siglas) y elevar la cuantía de las ayudas, en un paso que busca aliviar carga burocrática a los productores europeos.

Entre las medidas, la Eurocámara y el Consejo han acordado que las tierras consideradas cultivables el 1 de enero de 2026 puedan conservar ese estatus incluso si no han sido aradas, labradas o resembradas. De esta forma, se busca ahorrar costes para los agricultores para mantener sus tierras cultivables.

Los eurodiputados han conseguido aumentar los límites de apoyo para los pequeños agricultores hasta un pago anual de hasta 3.000 euros, por encima de los 2.500 euros propuestos por la Comisión. También se establece un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, frente a los 50.000 euros propuestos.

Respecto a las inspecciones, el ómnibus agrícola consagra el principio para que los agricultores no se sometan a más de una inspección oficial sobre el terreno en un mismo año.

Los agricultores certificados como ecológicos se considerarán automáticamente conformes con varios requisitos para mantener las tierras en buenas condiciones agrarias y medioambientales en aquellas partes de sus explotaciones que sean ecológicas o estén en proceso de conversión a la agricultura ecológica.

Ahora el acuerdo preliminar debe ser aprobado tanto por el Consejo como por la Eurocámara antes de que la reforma pueda entrar en vigor.