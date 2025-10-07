La evacuación de los montañeros atrapados en el Everest concluirá el martes, según una fuente

Por Ryan Woo

PEKÍN, 7 oct (Reuters) - Se espera que los esfuerzos para evacuar a los más de 200 excursionistas que siguen varados cerca de la cara oriental del Everest, en Tíbet, concluyan el martes, según una fuente cercana a la situación, después de que unas tormentas de nieve azotaran el oeste de China. Los amantes de las actividades al aire libre han acudido en masa al escarpado interior de China desde que se iniciaron las vacaciones de ocho días el 1 de octubre, pero una repentina ventisca durante el fin de semana sorprendió a cientos de excursionistas que esperaban vislumbrar la cara Kangshung del Everest. Su evacuación, que comenzó el lunes, debería completarse el martes, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato al carecer de autorización para hablar con los medios de comunicación. El gobierno regional de Tíbet no hizo comentarios de inmediato.

La nieve cayó durante todo el sábado en el valle de Karma, a una altitud media de 4200 metros. El domingo, los equipos de rescate pusieron a salvo a otros 350 excursionistas en el remoto valle tibetano.

"Por suerte, algunas personas que iban delante de nosotros estaban abriendo camino, dejando huellas que podíamos seguir, lo que nos facilitó las cosas", dijo Eric Wen, de 41 años, que añadió que tuvo que recorrer 19 kilómetros, la mayor parte de ellos con mucha nieve, para salir del valle.

"De lo contrario, nos habría sido imposible salir solos."

Las autoridades regionales ayudaron a Wen y a otros expedicionarios a llegar a la capital tibetana, Lhasa, el lunes. Explorado por primera vez por viajeros occidentales hace un siglo, el valle se encuentra relativamente intacto. En contraste con la árida cara norte de la montaña más alta del mundo, está cubierto de exuberante vegetación y bosques alpinos vírgenes nutridos del deshielo de los glaciares. Al norte de Tíbet, un excursionista murió de hipotermia y mal agudo de montaña tras quedar atrapado el domingo por las tormentas de nieve en un barranco de las montañas de Qilian, en la frontera de las provincias occidentales de Qinghai y Gansu.

El lunes por la tarde, 213 personas de la zona de Qilian habían sido puestas a salvo, según informó el martes la Televisión Central China (CCTV).

El martes, las autoridades de Sinkiang, más al oeste, suspendieron las excursiones y acampadas en el distrito lacustre de Kanas, en las montañas de Altai. El domingo, la policía que patrullaba la zona había encontrado a un grupo de 16 excursionistas, uno de ellos con síntomas de hipotermia y sin poder moverse, que fue trasladado al hospital y ahora se encuentra estable, dijo la CCTV.

Hasta el momento, la policía ha convencido a más de 300 excursionistas que se dirigían a la zona para que dieran media vuelta.

El martes, la cadena informó de que las carreteras habían sido despejadas del peligroso hielo y la nieve que las habían cubierto durante el fin de semana varados los vehículos de los turistas. (Información de la redacción de Pekín, Ryan Woo, Joyce Zhou en Hong Kong; edición de Kate Mayberry y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)