La ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee es condenada a 20 meses de prisión por corrupción

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un tribunal surcoreano condenó a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por corrupción el miércoles, antes del veredicto del desacreditado expresidente Yoon Suk Yeol por su imposición de la ley marcial hace un año

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Kim por recibir sobornos de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores empresariales

El fallo se produce unas tres semanas antes de que el tribunal emita su veredicto sobre el cargo de rebelión contra Yoon

El fiscal independiente anteriormente exigió la pena de muerte para Yoon

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa