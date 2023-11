(.)

19 nov (Reuters) - La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, a quien el expresidente Jimmy Carter calificó de "prolongación de mí" por el destacado papel que desempeñó en su Gobierno, al tiempo que promovía incansablemente la causa de la salud mental, falleció el domingo a la edad de 96 años, informó el Centro Carter.

Murió en paz, con su familia a su lado, según un comunicado.

En mayo de 2023, la familia Carter había dicho que padecía demencia, pero que seguía viviendo felizmente en la casa de la pareja en Plains, Georgia.

Jimmy y Rosalynn Carter fueron la pareja presidencial que llevaba más tiempo casada, ya que contrajeron nupcias en 1946, cuando él tenía 21 años y ella 18. Una vez finalizado su mandato en 1981, él también se convirtió en el presidente que ha vivido más años después de dejar la Casa Blanca, y ella desempeñó un papel decisivo durante esos años, entre otras cosas como parte del Centro Carter, una organización sin ánimo de lucro, y de la organización benéfica Hábitat para la Humanidad.

"Lo mejor que hice en mi vida fue casarme con Rosalynn", dijo Carter al canal de televisión por cable C-SPAN en 2015. "Ese es el pináculo de mi vida".

Antes de llegar a Washington en 1977 se la consideraba modesta y tranquila, pero se convirtió en una elocuente oradora, defensora de campañas y activista.

Su pasión permanente, que se prolongó mucho más allá de sus años en la Casa Blanca, fueron los enfermos mentales, no por una conexión personal, sino por la firme convicción de que era necesaria su defensa.

Antes de que Jimmy Carter fuera electo presidente en 1976, Rosalynn era desconocida fuera de Georgia, donde su marido había sido un agricultor de cacahuates y luego gobernador. Demócrata, ejerció un mandato de cuatro años y perdió la reelección en 1980 frente a Ronald Reagan, exgobernador republicano de California y actor de Hollywood.

En Washington, los Carter formaban un equipo, y el presidente la llamaba "una extensión de mí" y "mi asesora más cercana".

A menudo era invitada a asistir como observadora a las reuniones del Gabinete y a los debates de estrategia política. En una entrevista de 1978 con los editores de una revista, Carter dijo que compartía casi todo con su esposa, excepto el material de alto secreto.

"Creo que ella comprende la conciencia del pueblo estadounidense y sus actitudes quizá mejor que yo", afirmó.

La primera dama también fue enviada en importantes misiones oficiales a América Latina y formó parte de la infructuosa campaña para la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos a la Constitución de Estados Unidos para garantizar la igualdad de trato de las mujeres ante la ley.

La crisis de los rehenes iraníes -en la que diplomáticos estadounidenses y otras personas permanecieron cautivos en Teherán tras la revolución islámica- se produjo cuando Carter aspiraba a la reelección. La crisis contribuyó a la caída de su presidencia, ya que se abstuvo de hacer campaña mientras intentaba resolver el enfrentamiento.

Durante ese tiempo, Rosalynn Carter trató de apoyar a su marido hablando en 112 ciudades de 34 estados durante una gira de 44 días. Sus discursos e incursiones entre las multitudes ayudaron a Carter a derrotar al aspirante demócrata Ted Kennedy en las primarias de 1980, aunque perdió abrumadoramente frente a Reagan en las elecciones generales.

Interés por la salud mental

Eleanor Rosalynn Smith nació el 18 de agosto de 1927 en Plains, hija de Edgar y Alice Smith, y se casó con Carter el 7 de julio de 1946. Tuvieron cuatro hijos.

Su interés por los problemas de salud mental surgió a principios de la década de 1970, cuando empezó a darse cuenta, mientras ayudaba a su marido en la campaña para gobernador, de la gravedad del problema en Georgia, su estado natal, y de la reticencia de la gente a hablar de ello.

Como Primera Dama de Georgia, fue miembro de una comisión del gobernador para mejorar los servicios a los enfermos mentales.

En la Casa Blanca, se convirtió en presidenta honoraria de la Comisión Presidencial sobre Salud Mental, clave para la aprobación en 1980 de una ley que ayudó a financiar centros locales de salud mental.

Tras dejar Washington, prosiguió su labor en el Centro Carter, una institución privada sin ánimo de lucro fundada por los Carter en Atlanta en 1982. Siguió abogando por la salud mental, la vacunación infantil, los derechos humanos, la resolución de conflictos y la capacitación de las comunidades urbanas.

"Espero que nuestro legado continúe, más que como primera dama, porque el Centro Carter ha sido una parte integral de nuestras vidas. Y nuestro lema es librar la paz, luchar contra la enfermedad y construir la esperanza. Y espero haber contribuido en algo a los problemas de salud mental y ayudar a mejorar un poco la vida de las personas que viven con enfermedades mentales", declaró a C-SPAN en una entrevista de 2013.

Hablando de su libro de 1998 "Helping Someone With Mental Illness", Carter dijo que anhelaba el día en que los enfermos mentales estuvieran libres de discriminación.

En sus años posteriores a Washington, los Carter también fueron figuras clave en la organización benéfica Habitat For Humanity, ayudando a construir casas para familias necesitadas. Sus esfuerzos humanitarios se vieron coronados en 2002, cuando Jimmy Carter recibió el Premio Nobel de la Paz.

"Estoy especialmente agradecido a Rosalynn, que ha formado parte de todo lo que he hecho", dijo un Jimmy Carter con los ojos llorosos en un discurso en Plains el día que supo que había ganado el premio.

Ambos Carter eran miembros activos de la comunidad de Plains, incluso en la Iglesia Bautista Maranatha, donde Rosalynn servía como diácono y el expresidente como diácono y profesor de escuela dominical durante mucho tiempo.

Rosalynn Carter fue electa miembro del consejo de administración de Gannett Co en 1983. Publicó su autobiografía, "First Lady From Plains", en 1984 y escribió otros tres libros. En 2001 ingresó en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. (Reporte de Will Dunham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)