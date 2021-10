La ex primera ministra Helle Thorning-Schmidt acusa a Giscard d'Estaing de comportamiento inapropiado

La ex primera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt ha acusado al expresidente de Francia Val√©ry Giscard d'Estaing de acariciar su muslo durante una cena en la Embajada francesa en Copenhage a principios de los a√Īos 2000.

"Menciono a Giscard d'Estaing porque creo que puede soportarlo", ha narrado a la revista '21 Sondag'. "Estoy muy segura de que es algo que ha hecho antes", ha agregado, antes de recordar que el expresidente francés "lamentablemente murió y ya no está con nosotros".

A principios de los 2000 Giscard d'Estaing ten√≠a m√°s de 70 a√Īos, pero permanec√≠a activo en pol√≠tica como presidente de la Convenci√≥n europea. Se ha enfrentado a varias acusaciones de comportamiento inapropiado, que ha negado en√©rgicamente. Muri√≥ el pasado diciembre, con 94 a√Īos.

La ex primera ministra danesa ha detallado que no había contado su experiencia con el exmandatario francés porque no quería sonar como una víctima hablando sobre su vulnerabilidad. No obstante, ha remarcado que "no hay un tipo de mujer que experimente estos sucesos, sino que todas los experimentamos".

"Ahora es el momento correcto para hablar porque tambi√©n quiero enfatizar el gran n√ļmero de mujeres que han tenido malas experiencias", ha agregado, seg√ļn recoge el diario 'The Copenhagen Post'. Asimismo, ha asegurado que no qued√≥ traumatizada por lo ocurrido.

En la entrevista, Thorning-Schmidt abordó la publicación de su nuevo libro, 'Blondinens betragtninger' --'Las consideraciones de la rubia'--, donde habla de feminismo y el movimiento 'Me too'.