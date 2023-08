NUEVA YORK, 30 ago (Reuters) - Venus Williams, dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos, sufrió el martes su derrota más abultada en 24 participaciones en el grand slam al caer en la primera ronda por 6-1 y 6-1 a manos de la jugadora Greet Minnen, que procedía de la fase de clasificación.

La belga logró 24 golpes ganadores y salvó los seis puntos de quiebre a los que se enfrentó para despachar a la veterana estadounidense, a la que venera.

"En 1997, Venus ya jugó una final aquí y yo acababa de nacer, así que para mí fue increíble jugar contra una leyenda como ella", dijo Minnen, de 26 años, en una entrevista a pie de pista.

"Siento un enorme respeto por ella".

Williams, ex número uno del mundo, dispuso de una oportunidad de quiebre en el primer juego del segundo set, pero no pudo aprovecharla.

En el siguiente juego, Minnen rompió el servicio de su rival y se hizo con la victoria en un partido que sólo duró 75 minutos.

"En primer lugar, tengo que reconocer el mérito de mi rival", declaró Williams a la prensa.

"Incluso cuando yo realizaba tiros increíbles, ella conseguía un golpe ganador o una dejada, así que no creo que haya jugado mal. Creo que fue uno de esos días en los que no hay suerte".

La siete veces ganadora de grand slam Williams, cuya hermana menor Serena se retiró después del Abierto de Estados Unidos del año pasado con 23 grandes títulos a su nombre, dijo que estaba preparada para venir a Flushing Meadows sin su hermana jugando.

"Era muy consciente de que Serena no jugaría el torneo. He tenido la oportunidad de acostumbrarme a esa idea incluso antes de que ella se retirara", dijo.

"En cierto modo sabía que eso iba a pasar".

Preguntada sobre cuándo colgaría la raqueta, Williams no se comprometió.

"No te lo diría", dijo con una sonrisa.

"No lo sé. No sé por qué me lo preguntas". (Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles; editado en español por Tomás Cobos)