La exclusión de Salah del partido frente al Inter es consecuencia de sus actos: Becker

9 dic (Reuters) - La ausencia del delantero del Liverpool Mohamed Salah en el partido de Liga de Campeones del martes frente al Inter de Milán es consecuencia de su reacción por haber sido excluido del equipo, dijo el lunes su compañero de equipo Alisson Becker.

El delantero egipcio, de 33 años, no fue incluido en la convocatoria de 19 jugadores para el choque contra el equipo milanés después de que dijo en una dura entrevista tras el partido del sábado ante el Leeds United que el club le había lanzado "a las patas de los caballos".

"Que Salah no esté disponible es sólo una consecuencia de lo que hizo y él es lo suficientemente inteligente como para saberlo. No hablé con Mo sobre eso", dijo el portero brasileño a la prensa. "Compartimos buenos momentos, momentos felices, así que eso crea un vínculo. Tendremos una conversación, pero eso es personal".

Salah, que ha marcado 250 goles, ha ganado dos títulos de la Premier League y una Liga de Campeones en ocho años con el Liverpool, se quedó en el banquillo en la victoria por 2-0 del mes pasado ante el West Ham United. Salió en 1-1 en casa contra el Sunderland, pero volvió a ser suplente en Leeds.

Antes del partido contra el Inter, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijo que no tenía ni idea de si Salah había jugado su último partido con el club, mientras que Becker expresó su esperanza por el regreso del delantero egipcio.

"Espero que vuelva a jugar con el club. Es una situación personal entre Mo y el club", comentó. "Nosotros, como sus compañeros de equipo y sus amigos, esperamos que ocurra lo mejor para él, pero como jugadores del Liverpool FC también queremos lo mejor para el club. Queremos una situación beneficiosa para todos".

Salah, que solo ha marcado cinco goles y ha participado en 19 partidos en todas las competiciones esta temporada, afirmó que se sentía como si le hubieran convertido en el chivo expiatorio del mal inicio de temporada del Liverpool.

El club inglés marcha décimo en la actual campaña, a 10 puntos del líder Arsenal después de 15 partidos.

