La exdirectora del CNI declarará este lunes por videoconferencia como imputada en el caso Pegasus

BARCELONA, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, declarará este lunes por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona como imputada en el 'caso Pegasus' por el presunto espionaje a políticos independentistas, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Se trata de la segunda vez que comparece ante un juez por el supuesto espionaje a miembros de ERC, después de su declaración en enero de 2024, también por videoconferencia, ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, asistida por letrados de la Abogacía del Estado, por la supuesta infección con Pegasus al móvil del expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Este lunes, lo hará frente a la magistrada que investiga si los teléfonos de la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, fueron infectados con el mismo 'software'.

La jueza le tomará declaración por orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ordenó su imputación tras considerar que existen "indicios" que sugieren que detrás del presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus está el CNI.

En el auto consultado por Europa Press, el tribunal manifestó que existían suficientes elementos como para pensar "fundadamente" que el CNI pudiese ser el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor de Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección a diversos terminales telefónicos que, además, pertenecen a personas del mismo entorno político.

En este sentido, la Audiencia ordenó a la instructora que tomara declaración a Esteban en relación a la existencia de indicios sobre la "remisión de SMS maliciosos" a Josep María Jové a través de la misma infraestructura informática vinculada a las actividades desarrolladas por el CNI con autorización judicial formal.

IMPUTADA EN CUATRO CAUSAS Esteban, que fue cesada como directora del CNI tras conocerse el presunto caso de espionaje masivo a políticos, activistas y abogados vinculados al proceso independentista, está imputada en otras causas abiertas en distintos juzgados de Barcelona.

En concreto, se le investiga por el presunto uso del programa Pegasus contra Aragonès; el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y el exdiputado de ERC, Jordi Solé.

Esta misma semana, el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada contra los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y su sucesora María Gámez, la exdirectora del CNI y varias empresas tecnológicas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.

Es la primera vez que una jueza ordena investigar el presunto papel del instituto armado en el presunto espionaje al independentismo.