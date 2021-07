La Exitosa Película Japonesa Récord de Anime EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME Se Lanzará en Exclusivo en Amazon Prime Video el 13 de Agosto

Londres--(business wire)--jul. 2, 2021--

Amazon Prime Video anunció hoy el estreno exclusivo mundial (fuera del Japón) de la exitosa y esperada película de anime japonesa EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME el 13 de agosto . EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME es el cuarto y último capítulo de la nueva edición teatral de Evangelion. La película de anime, que es la más taquillera de todas las películas del director general Hideaki Anno y de mayor audiencia en los teatros japoneses en 2021, está dirigida por Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda como así también por el legendario creador, guionista y director general Hideaki Anno ( Shin Godzilla ). Para celebrar el final de la franquicia, Prime Video también lanzará las tres películas anteriores, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE., EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. para sus fanáticos en más de 240 países y territorios.

La exitosa franquicia constituye un fenómeno de la cultura pop anime japonesa basada en la historia de Evangelion, humano artificial y arma humanoide multipropósito, y los Ángeles, forma de vida desconocida que surge después de que la tierra ha sido devastada por un evento catastrófico. La película presenta a todos los actores de voz originales, incluidos Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura, y utiliza la última tecnología en imágenes para presentar las personalidades y las relaciones de sus personajes únicos mientras luchan por sobrevivir. La película será doblada a 10 idiomas incluidos inglés, francés, alemán, portugués, español e italiano y ofrecerá subtítulos en 28 idiomas.

Desde que se transmitió la serie para la televisión por primera vez en 1995, la franquicia de Evangelion ha tenido un impacto significativo en la cultura pop japonesa y ha elevado el género de anime al nivel mundial. La legendaria franquicia de anime resurgió posteriormente como una nueva serie de películas Evangelion: Nueva Edición Teatral en 2007 y esta cuarta y última película lanzada en los teatros japoneses en marzo ha batido récords, tanto por las películas de Hideaki Anno como por ser la película teatral más vista del año en el Japón. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME en Amazon Prime Video será la última versión de la película que incluye escenas revisadas y se estrenará en los teatros ahora del Japón.

“Las películas de EVANGELION han emocionado a los fanáticos durante años y sabemos que hay un gran apetito en todo el mundo por la final ”,afirmó Brad Beale, vicepresidente, Licencias de contenido mundial de Prime Video. “Estoy emocionado ya que los miembros de Prime en todo el mundo finalmente tendrán la oportunidad de ver la obra maestra de amine EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME, así como las tres películas anteriores”.

“Quisiera agradecer a cada fanático de Eva en el mundo por su apoyo continuo”, señaló Hideaki Anno, creador, guionista y director general. “Estamos buscando la mejor forma de ofrecer la película a los fanáticos internacionales lo antes posible en medio de una situación desafiante para los cines durante la COVID-19, y estamos felices de contar con Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos encarecidamente verla en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia de visualización”.

acerca de evangelion:3.0+1.01 thrice upon a time la cuarta y última entrega de la reconstrucción de evangelion. misato y su grupo anti-nerv wille llegan a parís, ciudad roja por la coreización. la tripulación del emblemático wunder aterriza en una torre de contención. solo tiene 720 segundos para restaurar la ciudad. entonces aparece una horda de nerv evas, la unidad 8 del eva mejorado de mari debe interceptarla. mientras tanto, shinji, asuka y rei (nombre provisorio) deambulan por el japón. estudio: khara, inc. director general: hideaki anno, director: kazuya tsurumaki, katsuichi nakayama y mahiro maeda, guionista: hideaki anno

acerca de las tres películas

evangelion:1.11 you are (not) alone. marcado por el segundo impacto, el cuarto ángel ataca tokio iii y el destino de la humanidad queda en manos de la agencia especial del gobierno nerv. el joven shinji ikari se ve forzado a pilotear al eva-01. él y el piloto del eva-00 rei ayanami tienen la tarea de luchar, pero el sexto ángel avería al eva-01. misato katsuragi elabora un plan para centrar toda la electricidad del japón en el cañón de positrones del eva-01 para derrotar al ángel. estudio: khara, inc. director general: hideaki anno, director: masayuki y kazuya tsurumaki, guionista: hideaki anno

evangelion:2.22 you can (not) advance. mari illustrious-makinami pilotea la unidad provisoria 05 para derrotar al desenterrado tercer ángel. asuka langley-shikinami y eva-02 derrotan al séptimo ángel. aparece el octavo ángel y ataca a nerv hq. el noveno ángel invade el eva-03 durante las pruebas y shinji se despliega para detenerlo, pero se entera de que asuka se encuentra a bordo. gendo le entrega el control del eva-01 al sistema de maniquíes y comienza a luchar contra el eva-03. estudio: khara, inc. director general: hideaki anno, director: masayuki y kazuya tsurumaki, guionista: hideaki anno

evangelion:3.33 you can (not) redo. shinji despierta luego de 14 años a bordo del acorazado aaa wunder que pertenece a una organización anti-nerv fundada por exmiembros de nerv. shinji escucha la voz de rei que proviene del eva mark.09, que fue enviado a rescatarlo, y entonces deja el wunder y se dirige a nerv. kaworu nagisa le muestra la tierra transformada a shinji. se entera de que salvar a rei provocó el tercer impacto cercano que causó el daño catastrófico a la tierra. estudio: khara, inc. director general: hideaki anno, director: masayuki, mahiro maeda y kazuya tsurumaki, guionista: hideaki anno

evangelion:3.0+1.01 thrice upon a time se unirá a los miles de espectáculos televisivos en el catálogo de prime video, lo que incluye los programas globales originales de amazon premiados y aclamados por la crítica como borat subsequent moviefilm, tom clancy's jack ryan, the boys, hunters, fleabag, y the marvelous mrs. maisel. todo este contenido está disponible en prime video sin costo adicional para los miembros de prime. los miembros de prime podrán ver evangelion:3.0+1.01 thrice upon a time en cualquier momento y lugar en la aplicación de prime video para televisores inteligentes, dispositivos móviles, fire tv, fire tv stick, tabletas fire, apple tv y transmisiones en línea. en la aplicación de prime video, los miembros de prime pueden descargar los episodios de sus dispositivos móviles y tabletas y mirarlos en cualquier lugar fuera de línea.

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros lanzados por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

