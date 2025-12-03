La exjefa de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, es acusada de corrupción en caso de fraude

LUXEMBURGO (AP) — La exjefa de política exterior de la Unión Europea enfrenta acusaciones de corrupción junto a otras dos personas arrestadas esta semana como parte de una investigación por fraude, informó la Fiscalía Europea el miércoles.

Las autoridades en Bélgica realizaron los arrestos el martes tras allanar las oficinas del servicio diplomático de la UE en Bruselas y un colegio en Brujas. Federica Mogherini dirigió el servicio exterior de la UE de 2014 a 2019 y ahora se desempeña como rectora del Colegio de Europa.

La fiscalía dijo en un comunicado que Mogherini y un miembro destacado del personal del Colegio de Europa fueron detenidos a instancias de la institución, así como un alto funcionario de la Comisión Europea.

"La Policía Judicial Federal de Bélgica interrogó a los tres individuos, quienes fueron formalmente notificados de las acusaciones en su contra", señaló la fiscalía. "Las acusaciones se refieren a fraude en la contratación y corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Fueron liberados, ya que no se consideran un riesgo de fuga".

La policía registró las propiedades de los sospechosos, varios edificios del Colegio de Europa y la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior, que se encuentra en el complejo de instituciones del bloque de 27 naciones en Bruselas, informó la fiscalía.

La Fiscalía Europea, una organización pública independiente de la UE, dijo que tenía "fuertes sospechas" de fraude en la adjudicación de una licitación para llevar a cabo un programa de formación de 2021 a 2022 en la Academia Diplomática de la UE para diplomáticos jóvenes. El exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell dirigió el SEAE.

