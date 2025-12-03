La exjefa diplomática de la UE, Federica Mogherini, imputada por corrupción, anuncia la fiscalía europea

La exjefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini fue imputada junto con otras dos personas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, anunció este miércoles la fiscalía europea.

La fiscalía busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación al Colegio de Europa, en la ciudad belga de Brujas, de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que Mogherini fue jefa entre 2014 y 2019. Actualmente, la italiana dirige ese prestigioso centro educativo.

Según la fiscalía, se informó a los tres acusados de los cargos que se les imputan. Los tres sospechosos fueron detenidos el martes, antes de ser liberados por "no presentar riesgo de fuga".

