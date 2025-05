La expectación aumenta en el Vaticano antes de una nueva fumata, ¿habrá papa?

Miles de personas empezaron a concentrarse de nuevo este jueves en la plaza de San Pedro con la esperanza de ver humo blanco sobre la Capilla Sixtina, que anuncia al mundo la elección de un nuevo papa.

Por ahora, la chimenea de cobre emitió un espeso humo negro en dos ocasiones, señal de que los 133 cardenales incomunicados desde el miércoles fracasaron en su misión de escoger al sucesor del difunto Francisco.

"Estuve aquí anoche, esta mañana y ahora. No me iré hasta que no haya humo blanco", aseguró a AFP Pedro Moreira de Almeida, un brasileño de 38 años que viajó desde España, donde reside, a Roma para la ocasión.

Según las indicaciones facilitadas por el Vaticano antes del cónclave, los cardenales habrían votado ya en tres ocasiones hasta el mediodía, cuando la segunda fumata negra fue acogida entre aplausos y decepción en la plaza.

Hasta la elección del sucesor del primer papa latinoamericano, fallecido el 21 de abril a los 88 años, los "príncipes de la Iglesia" celebrarán dos rondas de votación por la mañana y dos por la tarde.

El cónclave debía reanudarse así a las 16H00 (14H00 GMT) con la cuarta votación, a la que podría seguir en caso de fracaso una quinta.

- Incierto cónclave -

Los dos últimos cónclaves, que llevaron a la elección de Benedicto XVI en 2005 y al primer papa latinoamericano en 2013, se resolvieron en sólo dos días, con 4 y 5 rondas de votación respectivamente.

Pero la decisión de los purpurados, guiados según la tradición por el Espíritu Santo, parece más complicada. El pontificado reformista de Jorge Mario Bergoglio generó fuertes divisiones en el seno de la Iglesia.

Aunque el jesuita argentino creó alrededor del 80% de los cardenales electores, los "bergoglistas", que defienden una visión de la Iglesia más abierta, y los conservadores deben llegar a un acuerdo sobre el 267º pontífice.

La mayoría está en 89 votos, correspondientes a los dos tercios de los sufragios. "La hora de escoger", tituló el diario italiano La Stampa.

Si se alcanza, las papeletas de votación se queman en una estufa y se añaden productos químicos para blanquear el humo. Si no logran la mayoría, estas se incineran junto a sustancias que lo ennegrecen.

- Banderas y paraguas -

La plaza, donde hasta 50.000 personas presenciaron la fumata negra el miércoles por la noche, empezó de nuevo a llenarse. La gente se protegía del sol con banderas y paraguas, algunos sentados por el suelo ante la larga espera.

"Rezamos para que en la noche tengamos papa", aseguró Andrés Silva, un colombiano de 50 años que espera junto a su hijo de 15. Su deseo es que el próximo pontífice "siga los fundamentos de Francisco, no se cierre y se abra a más personas".

Laura de Biase mata el tiempo jugando a las cartas con sus amigos sentados en el suelo: "Lo más probable es que hoy se elija al papa", pero "en el peor de los casos veremos humo negro, algo también nuevo para nosotros".

Esta estudiante italiana de 21 años espera también que los cardenales elijan a alguien aún más progresista que Francisco, en especial respecto a las mujeres y al colectivo LGBT. Su favorito es el filipino Luis Antonio Tagle.

Agustin, un estudiante de Economía francés, prefiere en cambio "alguien moderadamente conservador". "La Iglesia necesita unidad y valores fuertes", agregó este joven de 24 años, que luce un rosario de madera en la muñeca.

- "Intrigas cardenalicias" -

El secretismo envuelve este secular rito que se desarrolla a puerta cerrada en la Capilla Sixtina y es objeto de especulaciones sobre las "intrigas cardenalicias", como tituló La Stampa en portada.

Esta sala decorada de frescos no es un espacio para discursos, debates y negociaciones. Los intercambios se dan durante las comidas o reuniones en la residencia Santa Marta y otras dependencias vaticanas.

Aunque el gran favorito al inicio del cónclave era el italiano Pietro Parolin, quien fue el número dos de Francisco durante su pontificado, la prensa hablaba este jueves de otros papables en ascenso.

Entre estos figura el filipino Pablo Virgilio David, que de ser elegido sería el primer papa asiático, así como los españoles Cristóbal López Romero y Ángel Fernández Artime.

El decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, llamó el miércoles a los purpurados a "mantener la unidad de la Iglesia", en un momento "difícil, complejo y convulso".

Muestra de la solemnidad y complejidad de la elección, los cardenales escriben el nombre de su candidato, doblan su papeleta y la colocan en un plato de plata, ante el fresco del Juicio Final de Miguel Ángel.

tjc-jt/zm/pb/mb