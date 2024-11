La experiencia en televisión es un activo para los aspirantes al nuevo gobierno de Trump

WASHINGTON (AP) — Hay un rasgo común que el presidente electo Donald Trump valora claramente al seleccionar a quienes servirán en su nueva administración: la experiencia en televisión.

Trump ama ese aspecto de “reparto central”, como le gusta llamarlo.

Algunos, como sus elegidos para secretario de defensa, Pete Hegseth, y secretario de transporte, Sean Duffy, son presentadores de televisión en la cadena favorita de Trump, Fox News. Mike Huckabee, su elección para embajador de Estados Unidos en Israel, fue el conductor del programa de Fox “Huckabee” desde 2008 hasta 2015 después de su época como gobernador de Arkansas.

El doctor Mehmet Oz, expresentador sindicado de un programa de entrevistas y cirujano cardíaco, fue elegido el martes para dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la agencia que supervisa los programas de salud para millones de estadounidenses mayores, pobres y discapacitados. Reportaría al designado por Trump para secretario de salud y servicios humanos, Robert F. Kennedy, Jr., también una presencia habitual en los programas de noticias por cable.

Trump, que también fue una estrella de un reality, no ha ocultado su intención de llenar su equipo con personas leales después de su decisiva victoria electoral en 2024, incluidos algunos cuya falta de experiencia relevante ha suscitado preocupaciones entre los legisladores. Pero también trabaja para formar una administración más enérgica en este mandato, y, a sus ojos, muchas de esas personas resultan tener también un factor de celebridad.

La tendencia no pasó desapercibida para el representante demócrata Jim Himes de Connecticut, quien publicó en redes sociales después de la nominación de Oz: “Nos estamos convirtiendo en el primer reality de televisión en el mundo con armas nucleares”.

Para rematar, Himes añadió: "solo divago, pero ¿y si el secretario de Justicia y el secretario de Salud se enfrentaran entre sí en una jaula octagonal?”, en una referencia a la afición de Trump por los combates de UFC, que se celebran en un octágono.

Elegir personas que han aparecido en televisión no es tan inusual para el ex y futuro presidente: varios de sus elegidos en su primer mandato — John Bolton, Larry Kudlow, Heather Nauert y Mercedes Schlapp— habían pasado por televisión, la mayoría también en Fox. Omarosa Manigault Newman, una combativa participante de la primera temporada del programa de NBC “The Apprentice” de Trump, estuvo brevemente en la Casa Blanca antes de ser despedida.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, un republicano que dirigió el equipo de transición de Trump en 2016 hasta que fue despedido, dijo que hace ocho años, Trump hizo “entrevistas al estilo de ‘Apprentice’ en Bedminster”, convocando a los aspirantes a su club en Nueva Jersey.

En una llamada el martes organizada por el Consejo de Relaciones Exteriores, Christie dijo que las elecciones de gabinete de este año son diferentes a las de 2016, pero sigue siendo “Donald Trump montando un programa de televisión”.

“Está haciendo un casting”, dijo Christie.

Trump ha destacado abiertamente la experiencia mediática de sus elegidos al anunciarlos. Dijo que Duffy, un exlegislador y antiguo miembro del elenco de “The Real World” de MTV, era “una ESTRELLA en Fox News”.

Hegseth, un veterano militar, “ha sido presentador en FOX News durante ocho años, donde utilizó esa plataforma para luchar por nuestro Ejército y Veteranos”, dijo Trump. También señaló que el libro de Hegseth “The War on Warriors” estuvo nueve semanas en la lista de “más vendidos” de The New York Times, incluyendo dos semanas en el NÚMERO UNO”.

En cuanto a Oz, Trump dijo que “ganó nueve premios Emmy diurnos presentando ‘The Dr. Oz Show’, donde enseñó a millones de estadounidenses cómo tomar decisiones más saludables en su estilo de vida”.

También es cierto que aquellos que buscan posiciones en la órbita de Trump a menudo aparecen en los medios para apelar a un único espectador en particular. Tom Homan, la elección de Trump como “zar de la frontera”, es un colaborador frecuente de Fox. El senador de Ohio JD Vance fue elegido como compañero de fórmula de Trump en parte por cómo se presenta en pantalla.

El nominado de Trump para liderar la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, ganó relevancia cuando apareció en Fox News para argumentar que una aparición preelectoral de la candidata demócrata, Kamala Harris, en el programa “Saturday Night Live” de NBC incumplía la norma de “tiempo igual” que gobierna las apariciones de candidatos en televisión.

La senda que lleva de trabajar en la Casa Blanca a ser comentarista de noticias por cable sirve para los gobiernos de ambos partidos, hasta cierto punto. El actual presidente, Joe Biden, tuvo tres colaboradores de MSNBC en su equipo de transición y su exsecretaria de prensa pasó a la televisora después de dejar la Casa Blanca. Biden, sin embargo, buscó a diplomáticos de carrera, trabajadores gubernamentales con larga experiencia y líderes militares para puestos clave como el Departamento de Defensa.

La afinidad de Trump por Fox News está bien documentada, aunque el romance se enfrió por un tiempo después de que Fox anunciara pronto que Biden había ganado en Arizona en 2020, lo que enfureció a Trump y a muchos de los espectadores de la red. Trump sugirió que los espectadores deberían migrar a otros medios de comunicación conservadores.

Aunque la noticia sobre Arizona finalmente resultó correcta, puso en marcha una reflexión interna y llevó a algunos personajes de Fox a abrazar teorías de conspiración, lo que finalmente costó a la televisora 787 millones de dólares para resolver una demanda por difamación de Dominion Voting Systems.

Pero Trump sigue siendo un ávido espectador: la red proporciona a Trump una ventana al pensamiento conservador, con comentarios de legisladores y pensadores republicanos que, a menudo, están hablando directamente al presidente electo.

Los periodistas de Associated Press Will Weissert y Michelle L. Price en Nueva York contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

