La explosión en una vía férrea polaca fue causada por un sabotaje, según el primer ministro

VARSOVIA, 17 nov (Reuters) -

La explosión que destruyó el domingo una vía férrea en el trayecto entre Varsovia y Lublín fue causada por un acto de sabotaje, dijo el lunes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"La explosión de un artefacto explosivo destruyó la vía férrea", escribió Tusk en la red social X.

"Los servicios de emergencia y la fiscalía están trabajando en el lugar de los hechos. En la misma ruta, más cerca de Lublin, también se han identificado daños", dijo.

La policía local dijo el domingo que un conductor de tren había informado de daños en la línea ferroviaria en el centro de Polonia.

Varsovia ha dicho en el pasado que su papel como centro de ayuda a Ucrania en la guerra con Rusia la convierte en objetivo de actos de sabotaje. Moscú ha negado reiteradamente tales acciones.

(Información de Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Frances Kerry; edición en español de Paula Villalba)