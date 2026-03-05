La exposición de santander a la quiebra de mfs supera los 267 millones de dólares, según bloomberg

5 mar (Reuters) - Una empresa vinculada a Market Financial Solutions (MFS), entidad ‌hipotecaria británica ‌que quebró ⁠la semana pasada, debe al Banco Santander entre 200 millones de ​libras (267 millones ⁠de ⁠dólares) y 300 millones de libras, según , ​que basa su información en una ‌fuente con conocimiento del asunto.

La ​exposición de la ​entidad financiera española está garantizada por una cartera de hipotecas, añade la información.

El Banco Santander no quiso hacer comentarios. La cifra contrasta con los ​495 millones de libras que se le deben a ⁠Barclays, los 200 millones de libras a Elliott Management ‌y los 400 millones de libras que se deben a la unidad Atlas SP Partners de Apollo Global Management.

Bancos y fondos de crédito privados se están apresurando a evaluar ‌su exposición a MFS después de que la ⁠poco conocida entidad crediticia tras ser acusada ‌de irregularidades financieras y mala gestión.

MFS, ⁠con sede en Londres, ⁠se especializaba en préstamos complejos respaldados por propiedades inmobiliarias. Había solicitado la , una forma de protección contra la insolvencia en el Reino Unido, ‌después de encontrarse ​con dificultades.

(1 dólar = 0,7481 libras esterlinas) (Información de Fabiola Arámburo en Ciudad de México; edición de Sahal Muhammed; edición ‌en español de Jorge Ollero Castela)