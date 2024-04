La expulsión de Araujo "revienta la eliminatoria", dice Xavi

Xavi Hernández (entrenador del Barcelona en rueda de prensa tras perder 4-1 contra el PSG y caer en cuartos de final de la Champions):

"Intentaré hablar desde la calma. Tal como está hoy el fútbol de igualado a este nivel jugar diez contra once es imposible. Para mí es injusta la expulsión, revienta la eliminatoria, se acabó el fútbol prácticamente. Marca tanto la eliminatoria que me hace sentir rabia. Tuve que sacar a Lamine con toda la pena del mundo porque estaba haciendo un buen partido. El gol de Dembélé nos hizo mucho daño antes del descanso. Después competimos, tiramos de orgullo, pero hoy no era el día. Máximo orgullo de haber llegado hasta donde hemos llegado. Esa decisión arbitral ha reventado el partido. No estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, desde que estoy aquí nos ha salido todo cruz. (Su propia expulsión) Error mío también. Es un juego de errores y entono el mea culpa. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy orgulloso del equipo jugando con gente muy joven que va a madurar. El año que viene, el Barça volverá más fuerte porque de estas situaciones se aprende más. (el Clásico liguero el domingo) No tiramos la toalla en la Liga, depende mucho del partido del domingo y queremos ganar. Seguimos vivos en la Liga".

Gr/dr