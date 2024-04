La extrema derecha en Francia se rejuvenece para las elecciones europeas

"¡Lo conseguí, lo conseguí!", exclama feliz un joven, celular en mano, tras tomarse una foto con la nueva estrella ultraderechista en Francia, Jordan Bardella, cuyos 28 años ofrecen una cura de juventud al partido de los Le Pen.

La escena transcurre un caluroso sábado de mediados de abril en Royan, una ciudad costera del suroeste francés, donde Bardella presenta su programa para las elecciones al Parlamento Europeo que lidera ampliamente en Francia, según los sondeos.

Su programa es el tradicional de la extrema derecha contra la "inmigración masiva", el "asalvajamiento" y la "descomposición" de Francia, al que suma críticas a una "ecología punitiva" que castigaría a los agricultores e impondría eólicas.

Una hora de mitin... y una hora de selfis. A la salida del Palacio de Congresos, decenas de personas, entre ellas muchos jóvenes, esperan impacientes tomarse una foto con el candidato, como Louis Vergnaud, quien logró además que le dedicara una bandera de Francia que luce orgulloso.

"Es joven, ambicioso, cercano. La persona que necesitamos", asegura a la AFP Vergnaud, de 23 años, camisa blanca de marca de lujo y muleta bajo el brazo. "Para los jóvenes, es el futuro de Francia. Nuestro salvador", expresa.

Su cuidada imagen y su biografía --nacido en el seno de una familia de origen italiano y criado por su madre en una torre de viviendas de protección social de los suburbios de París-- parecen romper con la historia de su partido.

Fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen, conocido por sus comentarios racistas y antisemitas, el Frente Nacional (FN) se convirtió en Agrupación Nacional (RN) en 2018 bajo el liderazgo de su hija Marine, quien se esforzó en moderar su imagen.

Y Bardella, que lo preside desde 2021 aunque la líder de facto es Marine Le Pen, "podría dar un paso más [en la normalización] si se aparta de la familia Le Pen", según Mathieu Gallard, director de estudios en el instituto de sondeos Ipsos.

Una hipótesis que Agnès parece confirmar en Royan: "Me gusta la personalidad de Jordan Bardella (...) Y eso que nunca he votado por un o una Le Pen. Hay una renovación y me parece muy bien", asegura esta mujer que prefiere no dar su apellido.

- Contienda juvenil -

Casi uno de cada tres franceses (32,5%), está dispuesto a votar por él el próximo 9 de junio, según un sondeo publicado el lunes por Ifop-Fiducial, que sitúa lejos a Valérie Hayer (18%), candidata de la alianza centrista y proeuropea del presidente Emmanuel Macron.

Las 1.300 personas congregadas, según los servicios de seguridad, en Royan son un ejemplo de su electorado cada vez más diverso: junto a hombres de mediana edad, muchos jóvenes, mujeres y algunos ancianos, vestidos de diversa índole, ya sea con camisetas o con traje.

La música que se escucha por los altoparlantes antes del mitin parece querer conectar con el heterogéneo público: desde éxitos de músicos internacionales como Mika, Céline Dion o Katy Perry, hasta canciones de artistas franceses como Indochine, Jean-Jacques Goldman o Jul.

Pero en la actual contienda electoral, marcada en Francia por la juventud de sus candidatos --salvo uno, los principales tienen entre 28 y 38 años--, la progresión de RN se explica por un conjunto de factores, más allá de la edad de su cabeza de lista.

Aunque los franceses ven a su formación como "autoritaria" y "racista", Le Pen logró que la perciban como "el primer partido de la oposición" y con "opciones de gobernar", así como cercano a sus preocupaciones (poder adquisitivo, inmigración, inseguridad), explica Gallard.

Respecto a su jefa de filas, el posicionamiento de Bardella, "más conservador en temas de sociedad y un poco más liberal en lo económico", atraería además al electorado de unas formaciones rivales de derecha en baja forma, agrega el experto.

¿Una popularidad que podría llevarle a disputar a Marine Le Pen ser candidato a la elección presidencial francesa de 2027? Aunque ausente del gran mitin del oeste francés, la líder de 55 años estuvo presente en los videos y en los discursos de los oradores.

"Actualmente tienen el mismo nivel de popularidad", asegura el experto de Ipsos, para quien, "salvo si Marine Le Pen decide que Jordan Bardella es un mejor candidato", este tendría "muy complicado" imponerse de cara a 2027.

tjc/avl/meb