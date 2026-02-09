La extrema derecha española duplica sus escaños en las elecciones regionales de Aragón

MADRID, 9 feb (Reuters) - El partido de extrema derecha Vox duplicó sus escaños en las elecciones regionales celebradas el domingo en Aragón, tras fracasar la apuesta del Partido Popular, en el poder, de convocar elecciones anticipadas.

El Partido Popular, que convocó las elecciones en diciembre tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias, con la esperanza de consolidar su poder y diluir la representación de Vox, sigue siendo el partido más votado en el regional de Aragón, pero ahora tendrá que depender aún más del movimiento antimigración para gobernar.

Vox siguió siendo el tercer partido más grande de la región, pero aumentó su número de escaños de siete a catorce, con un 18% de los votos, en línea con el aumento del apoyo observado en toda España antes de las elecciones generales, que deben celebrarse antes de agosto de 2027.

"Lo que ha ocurrido en Aragón muestra lo que está por venir", dijeron los analistas de Eurointelligence en un boletín informativo el lunes. "Efectivamente, se ha producido un cambio de tendencia hacia la derecha. Pero Vox ha sido el principal y único beneficiario".

El Partido Popular perdió dos escaños en Aragón en comparación con las últimas elecciones de 2023 y ahora tiene 26 en la asamblea regional de 67 escaños, lo que lo aleja aún más de la mayoría absoluta.

El Partido Socialista del presidente español Pedro Sánchez perdió cinco escaños, igualando su peor resultado histórico en la región.

Su Gobierno nacional en minoría se ha visto debilitado por una serie de escándalos de corrupción en el último año.

Los socialistas contaban con el apoyo de alrededor del 27% del electorado nacional, según una encuesta realizada por 40dB a mediados de enero, por detrás del PP, que tenía un 31%. Vox tenía un 18%.

Vox también duplicó sus escaños en la región de Extremadura en diciembre. (Información de Paolo Laudani; edición de Charlie Devereux y Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)