La extrema derecha francesa sube en las encuestas pero no convence a los empresarios

Por Elizabeth Pineau, Mathieu Rosemain y Leigh Thomas

PARÍS, 11 feb (Reuters) -

El partido francés Reagrupamiento Nacional (RN) aún no ha logrado ganarse el apoyo de la élite empresarial, que se muestra preocupada por sus cambiantes posiciones económicas y se muestra recelosa a la hora de colaborar con un partido de extrema derecha que muchos siguen considerando tóxico, según más de una decena de fuentes.

A poco más de 14 meses de las elecciones presidenciales, las encuestas indican que los líderes del partido, Jordan Bardella o Marine Le Pen, tienen muchas posibilidades de llegar al poder tras décadas de marcha desde un movimiento marginal hasta convertirse en una fuerza dominante.

No obstante, a pesar del creciente atractivo entre los votantes que antes se mostraban recelosos, los directores generales, fundadores, jefes de grupos empresariales, legisladores y dirigentes de partidos entrevistados por Reuters afirman que el partido nacionalista y antiinmigrante ha avanzado poco entre la élite económica francesa.

Los ejecutivos citan la evolución de las posturas sobre cuestiones que van desde los impuestos hasta las pensiones, la falta de claridad sobre la fiscalidad de las empresas, los compromisos sin financiación y las corrientes económicas divergentes dentro de la dirección del partido, todo lo cual les lleva a cuestionarse qué representa realmente Reagrupamiento Nacional.

Las prioridades económicas del partido se centran en impulsar el poder adquisitivo mediante recortes fiscales, especialmente en materia de energía, reducir el gasto público y la contribución de Francia al presupuesto de la UE, y reestructurar el bienestar social para dar prioridad a los ciudadanos franceses.

"En este momento no puedo decirles cuál es la doctrina económica de Reagrupamiento Nacional", dijo el mes pasado a los periodistas Patrick Martin, que dirige el grupo de presión empresarial MEDEF.

La ausencia de planes detallados amenaza con convertirse en un obstáculo electoral si los votantes conservadores a los que RN está cortejando comienzan a dudar de su capacidad para dirigir la segunda economía de la UE.

(Información de Elizabeth Pineau, Mathieu Rosemain y Leigh Thomas, con información adicional de Michel Rose y Juliette Jabkhiro; redacción de Leigh Thomas, edición de Gabriel Stargardter y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)