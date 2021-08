La f1 revisará la atribución de puntos tras el gp de bélgica pasado por agua

Por Alan Baldwin

LONDRES, 30 ago (Reuters) - La Fórmula 1 revisará las normas sobre el tiempo que debe durar una carrera antes de que puedan concederse puntos, después de que el domingo la meteorología convirtiera el Gran Premio de Bélgica en una parodia de tres vueltas en las que no se permitió ningún tipo de adelantamiento.

El jefe de McLaren Racing, Zak Brown, dijo el lunes a Reuters que había hablado con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, tras la carrera de Spa-Francorchamps, que fue arruinada por la lluvia, y que habría más discusiones esta semana con la categoría, los equipos y la FIA.

"Hablé con Stefano anoche. Está muy disgustado por lo que pasó, sabe que el resultado no ha sido el adecuado y va a reunir a todo el mundo la semana que viene y va a abordar este asunto", dijo el estadounidense.

"Lo que siempre le digo a la gente del equipo de carrera es que los errores están bien, que los arreglemos y que no hagamos el mismo dos veces (...) Tenemos que averiguar cuál es el mínimo permitido en una carrera. ¿Es el 25%? Y tiene que haber algo de carrera".

El reglamento deportivo de la F1 dice que se pueden conceder medios puntos "si el líder ha completado más de dos vueltas pero menos del 75% de la distancia original de la carrera".

La carrera del domingo fue la más corta de la historia, con Max Verstappen, de Red Bull, llevándose la victoria luego de tres vueltas detrás del coche de seguridad y con los pilotos dando vueltas bajo un fuerte aguacero.

Domenicali dijo que el resultado no había sido dictado por consideraciones comerciales ni por la necesidad de cumplir con los contratos de transmisión, como algunos habían sugerido.

Varios pilotos dijeron que ni siquiera se deberían haber concedido medios puntos. El siete veces campeón del mundo de Mercedes, Lewis Hamilton, calificó la situación de farsa y sostuvo que los aficionados deberían recuperar su dinero.

"Si en realidad no hubo vueltas de carrera, no hubo competición, ¿por qué habría que dar puntos o algún resultado?", preguntó Carlos Sainz, de Ferrari.

Aunque todo el mundo entendía que la seguridad era primordial y que las condiciones meteorológicas no podían controlarse, Brown dijo que la falta de un plan B claro es perjudicial. Ese refuerzo podría consistir en poder aplazar la carrera al día siguiente o alterar los horarios de televisión y adelantarla.

"Lo que está claro es que no estábamos preparados (...) tenemos que idear rápidamente un plan para el futuro y para hacer frente a lo ocurrido", señaló, comparando la situación con un incendio en una escuela o lugar de trabajo.

"No puedes controlar el fuego, pero haces un simulacro de incendio para que todos salgan sanos y salvos. No habíamos ensayado el simulacro de incendio. Tuvimos un incendio, no creamos el fuego pero no tuvimos un simulacro de incendio, así que no fue una buena evacuación".

(Reporte de Alan Baldwin, traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk. Editado por Javier Leira)

