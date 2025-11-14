La FAA da primeros pasos para restablecer los vuelos tras el cierre de gobierno en EE. UU.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el viernes que planea revertir algunas de las restricciones en vuelos comerciales que implementó en 40 aeropuertos principales de Estados Unidos debido al cierre de gobierno.

La agencia afirma que los actuales recortes obligatorios del 6% en los vuelos se reducirán al 3% a pesar de que el cierre récord de 43 días terminó el 12 de noviembre. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha repetido que las restricciones permanecerían hasta que la dotación de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo se estabilice y mejoren las métricas de seguridad.

La orden sin precedentes, vigente desde el 7 de noviembre, ha afectado a miles de vuelos. El jefe de la FAA dijo que datos preocupantes mostraban que la medida era necesaria para aliviar la presión sobre el sistema de aviación a medida que el cierre pasaba del mes y aumentaban las ausencias de controladores. Sin recibir pago por más de un mes, muchos controladores citaron la presión financiera y la necesidad de asumir trabajos adicionales.

Los recortes en los vuelos comenzaron en un 4% y luego crecieron al 6%. La FAA originalmente tenía un objetivo del 10%, pero los funcionarios se abstuvieron de aumentar aún más la tasa porque dijeron que más controladores estaban acudiendo a trabajar en medio de noticias de que el Congreso estaba cerca de llegar a un acuerdo para poner fin al cierre.

Los controladores de tráfico aéreo perdieron dos cheques de pago durante el cierre.

Duffy no ha compartido los datos específicos de seguridad que motivaron los recortes, pero citó informes durante el cierre de aviones que se acercaban demasiado en el aire, más incursiones en las pistas y preocupaciones de los pilotos sobre las respuestas de los controladores.

No está claro cuánto tiempo tomará estabilizar el sistema de aviación. Las restricciones en los vuelos trastornaron las operaciones de las aerolíneas en solo unos días. Muchos aviones fueron desviados y no están donde se supone que deben estar. Airlines for America, el grupo comercial de aerolíneas de Estados Unidos, advirtió que podría haber efectos residuales durante días.

Algunos expertos predijeron que los problemas podrían prolongarse más, pero los ejecutivos de las aerolíneas eran optimistas de que los vuelos podrían volver rápidamente a la normalidad antes de la ajetreada semana de viajes por el Día de Acción de Gracias.

La escasez nacional de controladores no es nueva, pero el cierre puso de relieve el problema y probablemente lo empeoró. Duffy dijo que al final del cierre, de 15 a 20 controladores se estaban jubilando diariamente y los más jóvenes estaban dejando la profesión.

