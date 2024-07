La faa ordena la inspección de 2.600 aviones boeing 737 por problema con las máscaras de oxígeno

Por David Shepardson

WASHINGTON, 8 jul (Reuters) - La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó el lunes que exigirá inspecciones en 2.600 aviones Boeing 737 porque las máscaras de oxígeno de los pasajeros podrían fallar durante una emergencia debido a una correa de retención.

La FAA dijo que requerirá las inspecciones de los aviones 737 MAX y Next Generation después de varios reportes de que generadores de oxígeno de la unidad de servicio de pasajeros se desplazan fuera de posición, un problema que podría provocar la incapacidad de proporcionar oxígeno suplementario a los pasajeros durante un evento de despresurización.

Boeing, que el 17 de junio emitió un boletín a las aerolíneas solicitando inspecciones visuales, dijo el lunes que había dicho a las firmas que actualizaran un subconjunto de las correas de sujeción en los generadores de oxígeno 737 después de que se detectó que un nuevo adhesivo introducido en agosto de 2019 permitía en algunas circunstancias que las unidades se desplazaran hasta tres cuartos de pulgada.

"Hemos vuelto al adhesivo original para todas las nuevas entregas a fin de garantizar que los generadores permanezcan en su lugar, según lo previsto", dijo Boeing, y agregó que las inspecciones de la flota en servicio y los aviones no entregados no han identificado ninguna unidad que no haya funcionado correctamente. (Reporte de David Shepardson Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters