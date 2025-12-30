La Fábrica de Moneda acuña una colección con motivo del Centenario de Antonio Gaudí
MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La Fábrica Nacional de Moneda acuñará en el primer trimestre de 2026 una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí. Estas piezas numismáticas contribuirán a difundir el conocimiento de la obra del arquitecto catalán, reconocida internacionalmente y declarada en parte Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La emisión se compone de siete piezas: una moneda de 8 escudos, de valor facial 400 euro; tres monedas de 2 escudos, de valor facial 100 euro; y tres monedas de 8 reales, de valor facial 10 euro. Las monedas compatirán un anverso común en la que se reproducirá una imagen de Antoni Gaudí, realizada por el fotógrafo Pablo Audouard, y un mosaico diseñado por el arquitecto catalán; sobre estos motivos figura su nombre, Antoni Gaudí. A la izquierda del retrato aparece, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda ESPAÑA y el año de acuñación 2026. Rodea los motivos y leyendas una gráfila con motivos modernistas. Y, en el reverso se reproducirán imágenes de obras de Gaudí como la Sagrada Familia, la Casa Milá y el parque Güell. De la moneda de ocho escudos con un valor facial de 400 euros se acuñarán 600 piezas; 1.300 de cada pieza de las monedas de dos escudos con un valor facial de 100 euros y 4.000 ejemplares de cada pieza de la moneda de ocho reales de valor facial de 10 euros. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real se encargará de la comercialización de estas monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así como a su exportación. El precio inicial será de 4.280 euros para las moneda de 8 escudos; 1.245 euros para las de 2 escudos y 65,19 para las de 8 reales. Estas piezas podrán venderse individualmente o formando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma de los precios individuales de las piezas que las formen.