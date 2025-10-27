La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite 10 monedas que reivindican la ayuda española en la Independencia de EE.UU

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha emitido una colección de 10 monedas dedicada al 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que reivindica la ayuda española en el éxito de la guerra de Independencia de Estados Unidos. Entre sus motivos se incluyen los rostros de personajes como George Washington o Carlos III. "La colección reivindica el papel decisivo que españa jugó en el hito fundacional de Estados Unidos. Esto no solo se desconoce tanto en Estados Unidos como en España, sino que ha habido un borrado", ha dicho la directora de la FNMT, Isabel Valldecabres, en la presentación de la colección este lunes. La serie está compuesta por 10 monedas: una de cuatro escudos de 200 euros de valor facial, un cincuentín valorado en 50 euros y ocho monedas de ocho reales, con valor facial de 10 euros. Según ha explicado la directora, ya se han emitido tres piezas que corresponden a la sexta, séptima y octava moneda de 10 euros y que tienen un tamaño 8 reales, es decir, 27 gramos de plata 925 milésimas, 40 milímetros de diámetro, un canto estriado y una acuñación. Esta parte de la colección tiene como protagonistas a Washington, Carlos III y el primer dólar americano, "símbolos de la unión de las dos naciones en un momento decisivo de la historia", como han manifestado desde la FNMT. La primera moneda tiene en el anverso el retrato de Jordi Farragut, un marinero mallorquín que participó en la guerra de la Independencia y al que "hay que sacar del olvido", según Valldecabres. Encima de la imagen, la leyenda '250 Aniversario Declaración de Independencia de los EE.UU', que aparece en todas las monedas de la serie, al igual que la leyenda 'España 2025' en la parte inferior. En el reverso se representa el puerto de Mahón en el siglo XVII. La segunda reproduce en su anverso una imagen del primer dólar americano acompañado por la leyenda 'First American Dollar'. En el reverso figura la leyenda Spanish milled dollar' y la inscripción 'vtraque vnum'. Por su parte, la última pieza muestra en el anverso y a color un águila calva entre las banderas de España y EEUU. En el reverso, los bustos enfrentados de Carlos III de España y George Washington con leyendas que indican sus nombres. Las siete monedas restantes saldrán a circulación durante 2026, con una emisión máxima de 10.000 ejemplares y podrán comprarse individualmente o formando colecciones con un precio inicial de 79 euros, como ha informado la FNMT.