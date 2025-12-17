La fabricante china de semiconductores MetaX se dispara un 755% en su debut bursátil

Las acciones de la compañía china MetaX, que fabrica semiconductores de alta gama utilizados para alimentar sistemas de inteligencia artificial (IA), se dispararon más de un 750% en su debut bursátil en Shanghái este miércoles.

Según analistas, los inversionistas están apostando por la perspectiva de que China impulse su industria de chips para rivalizar finalmente con el gigante estadounidense Nvidia.

El "rally" de MetaX Integrated Circuits Shanghai se produjo menos de dos semanas después de que otro fabricante chino de chips, Moore Threads, se disparara un 425% tras una exitosa oferta pública inicial de US$1.100 millones.

Ambas empresas fabrican semiconductores avanzados conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), que ejecutan y entrenan herramientas de IA.

El sector de las GPU está dominado por Nvidia, actualmente la empresa de mayor valor del mundo gracias a la frenética demanda global y al optimismo en torno a la IA.

Las acciones de MetaX, que se habían cotizado a 104,66 yuanes (US$14,86) en una oferta pública inicial que recaudó US$585,8 millones, se dispararon hasta un 755% para alcanzar los 895,00 yuanes, antes de caer ligeramente hasta los 730,34 yuanes.

China y Estados Unidos compiten por el dominio de la IA, y, según reportes, Pekín ha estado animando a las tecnológicas a utilizar chips de fabricación nacional debido a recientes restricciones de exportación de Washington sobre los modelos de gama alta de Nvidia.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la semana pasada que había acordado con su homólogo chino, Xi Jinping, permitir a Nvidia exportar sus chips avanzados H200 al gigante asiático.