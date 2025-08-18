La facturación de las empresas se dispara 6% en junio y suma dos meses de ascensos

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 6% en junio en relación al mismo mes del año pasado, tasa casi cinco puntos superior a la de mayo y la más pronunciada desde el pasado mes de marzo, cuando aumentó un 8,9%, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el ascenso interanual de junio, las ventas de las empresas encadenan dos meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1,1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 5,1% interanual, cifra que es 2,5 puntos superior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan diez meses consecutivos de alzas. En valores mensuales (junio sobre mayo), la facturación empresarial subió un 1,5% en la serie desestacionalizada, retomando los ascensos por primera vez desde el pasado mes de enero.

