La falta de claridad monetaria para 2026 es el mayor reto para emisores de deuda, dice Tesoro español

LONDRES, 12 nov (Reuters) -

El mayor reto para la venta de deuda pública en la zona euro el año que viene es que no hay una senda clara para los tipos de interés, dijo el miércoles un alto cargo del Tesoro español.

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2% por tercera vez consecutiva en octubre y los operadores sospechan que es probable que haya terminado con su ciclo de flexibilización.

"En 2026 no hay una dirección clara de los tipos", dijo Rocío Trueba Miralles, subdirectora de financiación y gestión de la deuda del Tesoro español durante una mesa redonda de una conferencia de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME, por sus siglas en inglés) en Bruselas.

Trueba Miralles añadió que las mejoras de calificación han permitido a España acceder a algunos inversores que antes no compraban deuda española a más largo plazo. (Información de Yoruk Bahceli; redacción de Dhara Ranasinghe; edición de Alun John; edición en español de Jorge Ollero Castela)