La falta de gasolina y el vértigo ante el éxito amenazan al Arsenal ante Leverkusen

Líder de la Premier League, cuartofinalista de FA Cup y finalista de Copa de la Liga inglesa, el Arsenal de Mikel Arteta visita como claro favorito al Bayer Leverkusen en octavos de Champions, el miércoles (17:45 GMT) en Alemania.

Pero sobre los hombres de Mikel Arteta puede pesar la carga de partidos en sus piernas, el esfuerzo mental de mantener la concentración entre todas las competiciones y la responsabilidad excesiva de verse tan cerca y a la vez tan lejos de un histórico póker de títulos.

Máxime para un equipo joven, que nunca ha conquistado la Champions y que no gana un título de prestigio desde 2020.

Ese vértigo ya le costó al conjunto londinense perder en el tramo final las dos últimas ediciones de la Premier League, que tenía bien encaminada, sin embargo, a estas alturas de temporada.

Los Gunners superaron la fase de liga de esta Champions a modo paseo triunfal con 8 victorias en otros tantos partidos, y de solventar el escollo alemán se verían en una a priori asequible eliminatoria de cuartos ante Sporting de Portugal o Bodo/Glimt noruego.

Pero con una sucesión tan vertiginosa de partidos, teniendo que cambiar el chip cada cuatro días, algunos observadores no descartan un desplome físico del equipo en la recta final del curso.

- Regreso de Hincapié -

Aunque su rival del miércoles también llega al partido con tres competiciones en sus piernas.

Actual sexto en la Bundesliga, el Leverkusen sigue su proceso de reconstrucción luego de una tumultuosa pretemporada en la que se quedó sin su entrenador Xabi Alonso y a estrellas como Florian Wirtz, Granit Xhaka y al nuevo Gunner Piero Hincapié.

"Somos fuertes en casa. Tenemos una oportunidad allí, podemos ganar allí", declaró el sábado el internacional español Alejandro Grimaldo tras empatar a tres ante el Friburgo, un resultado que les aleja de clasificar a Champions para la próxima temporada.

La doble victoria del Leverkusen ante Olympiakos en el playoff supuso el primer triunfo en una eliminatoria de Champions para el equipo bávaro desde 2002, cuando alcanzaron la final, perdida con un golazo de volea para la historia de Zinedine Zidane.

Si el Arsenal podría recuperar para el partido en el BayArena al central francés William Saliba, ausente las últimas semanas por lesión, el brasileño Arthur, el español Lucas Vázquez y el francés Loïc Badé serán baja por lesión en el equipo alemán dirigido por Kasper Hjulmand.

"Estamos compitiendo en tres competiciones... ahora jugamos contra el Arsenal en la Champions League... no va a ser fácil porque creo que ahora mismo no tenemos muchos jugadores, pero lo vamos a intentar", declaró el técnico danés.

El Arsenal, que ha perdido sus últimas cinco eliminatorias contra equipos alemanes -todas ellas contra el Bayern-, presenta dos bajas sensibles en la medular, el internacional español Mikel Merino y el noruego Martin Odegaard.

Sí estará el central ecuatoriano Piero Hincapié, que volverá al que fue su estadio para enfrentarse al equipo con el que disputó 166 partidos en la Bundesliga alemana.

Otro reencuentro será el del delantero Gunner Kai Havertz, autor de 46 goles en 150 partidos con el Leverkusen entre 2016 y 2020.