La falta de personal, la cara oculta del auge turístico en Grecia

Contratada para la temporada turística en un hotel de cinco estrellas en Grecia, Katerina tiró la toalla al cabo de apenas un mes. ¿El motivo? Unas condiciones laborales "inaceptables", en un sector sin embargo fundamental para la economía del país.

"¡No podía más!", exclama esta estudiante de gestión y turismo en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, que prefiere callar su apellido.

Cuenta que fue contratada para un puesto de Marketing en Calcídica, una península muy turística del norte de Grecia. "Me pidieron trabajar en cualquier departamento del hotel, según las necesidades (...) incluso en limpieza", critica.

Katerina, que cobraba un salario neto de 1100 euros (unos US$1260) al mes, también denuncia condiciones laborales "inaceptables".

"Vivíamos en un espacio con ocho personas, sin aire acondicionado ni lavadora", explica la joven de 22 años.

- Salarios bajos -

El turismo registró un nuevo récord con más de 36 millones de llegadas internacionales en 2024, en un país de algo más de 10 millones de habitantes.

Pero el sector padece una falta acuciante de personal, debido principalmente a los sueldos bajos, las interminables jornadas y los pocos días de descanso.

Los salarios base del personal hotelero varían entre 950 y 1000 euros (unos US$1000), según la especialidad, a lo que pueden sumarse bonificaciones.

Los operadores del sector, aunque se muestran optimistas, están preocupados por la alarmante escasez de mano de obra de cara al pico de la temporada en julio y agosto.

Aproximadamente 20% de los puestos han quedado vacantes en los últimos años, y las previsiones son similares para 2025, según varios estudios.

Markos Kesidis, propietario de un bar de playa y un pequeño hotel en Calcídica, no da abasto.

"¡Hasta nosotros, los dueños, tenemos que hacer el servicio por falta de personal!", lamenta.

"Necesito 20 personas para mi bar de playa en plena temporada alta. Hoy en día es casi imposible encontrar tantas", añade. - 54.000 empleos vacantes - Motor de la economía griega, el turismo generó 30,2 millones de euros en 2024, lo que representa el 13% del PBI del país, según el Instituto de Investigación de la Confederación Griega de Turismo (INSETE). El año pasado se quedaron sin cubrir 54.000 puestos, de un total estimado de 278.000 en los hoteles, señala por su parte el Instituto de Investigación sobre el Turismo (ITEP). Este año el número de vacantes "seguirá en el mismo nivel", afirma Konstantina Svynou, presidenta del ITEP. En busca de alternativas, más del 46% de los hoteleros manifestaron su intención de contratar personal extranjero, es decir más de 28.000 personas, según el ITEP. Para tareas de limpieza, cocina y otros empleos poco cualificados, los hoteleros griegos recurren a personal proveniente de países no pertenecientes a la UE, según esta investigación. - Refugiados - En Calcídica las asociaciones hoteleras también recurrieron a los refugiados alojados en centros de acogida, pero hasta ahora la iniciativa no tuvo el éxito esperado. "Respondieron 110 personas pero actualmente solo una decena trabaja en los hoteles de la región", lamenta Grigoris Tasios, presidente de la Asociación de Hoteleros de Calcídica. Según él "la mayoría teme que, una vez terminada la temporada, no puedan recuperar su alojamiento en los centros de acogida". En su región, que cuenta con 540 hoteles y donde deberían trabajar unas 14.000 personas, la escasez de personal supera el 10%. "Varios hoteles contrataron trabajadores procedentes de India y Filipinas", precisa Grigoris Tasios. En las islas más turísticas del mar Egeo, especialmente en las Cícladas, la contratación de personal extranjero es masiva. "En el hotel (de lujo) donde trabajo, somos un equipo de 70 empleados, de los cuales solo 14 son griegos", afirma Maria Angeli, de 54 años, desde Santorini, una de las islas más turísticas de Grecia. Sus colegas provienen de distintos países africanos, de Nepal o de Bangladés, destaca, al tiempo que constata que los griegos, especialmente los jóvenes, ya no quieren estos trabajos duros. La restauración también sufre una importante falta de personal. Los clientes ven así multiplicarse los carteles y anuncios "Se busca personal". vk-jph/hec/yap/mab/avl/pb