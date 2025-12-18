La familia Andic retoma las negociaciones con la pareja de Isak Andic para llegar a un acuerdo en 2026

BARCELONA, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La familia Andic ha retomado las negociaciones entre abogados al respecto del legado de Estefanía Knuth, quien durante los últimos años fue la pareja sentimental de Isak Andic, fundador de Mango que falleció el 14 de diciembre de 2024, con la voluntad de alcanzar un acuerdo a lo largo de 2026, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la familia Andic.

Los tres herederos, sus hijos Jonathan, Judith y Sarah, estarían abiertos a incrementar en 22 millones de euros la cuantía que Andic dejó a Knuth en su legado, de 5 millones, de modo que el monto total ascendería a los 27 millones, han argumentado fuentes conocedoras del proceso al mismo diario.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), y los Mossos d'Esquadra están investigando las circunstancias de la muerte, que ocurrió cuando el fundador de Mango estaba acompañado únicamente por su hijo Jonathan.

En paralelo, el pasado 17 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó en un comunicado que el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) mantiene abierta una causa por la muerte de Isak Andic, pero indica que no se ha imputado judicialmente a ninguna persona en concreto.

El pasado domingo se cumplió el primer aniversario de la muerte de Isak Andic, todavía con desacuerdos entre la familia y la pareja del fallecido para el reparto de la herencia.