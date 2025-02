La familia Bibas acusa a Netanyahu de haber "abandonado" a los rehenes

La familia Bibas acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este viernes de no haber protegido a sus parientes durante el ataque de Hamás de 2023 y de no haberlos rescatado vivos tras su secuestro en Gaza.

"No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento", declaró en un comunicado Ofri Bibas, cuyo hermano Yarden, cuñada Shiri y sobrinos Ariel y Kfir, fueron secuestrados por los islamistas palestinos. Además, dijo que la familia seguía esperando conocer la "suerte" de Shiri.

