La familia de Áñez anuncia que recurrirá a tribunales internacionales tras la condena a prisión

La familia de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez ha anunciado este domingo su intención de acudir a instancias internacionales para recurrir la sentencia publicada el viernes por la que Áñez ha sido condenada a diez años de prisión por el caso 'Golpe de Estado II'.

Los hijos de Áñez aseguran que el proceso judicial tuvo "irregularidades" y por ello llevarán el caso al extranjero. Carolina Ribera, hija de Áñez, ha explicado que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque "ya se han agotado todas las instancias en Bolivia y aquí no hay justicia". Ribera considera que en el juicio se cometieron "varias irregularidades" y "violaciones a los derechos humanos", según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

"En la vía internacional ya no hay partidos políticos, ya no hay injerencia política, ya no hay venganza, ya no hay amiguitos que den órdenes. Se hará justicia, se va a hacer lo que corresponde, lo legal y se va a dejar en vergüenza a las autoridades del país", ha añadido.

"No vamos a abandonar nunca a mi madre. Ella hizo lo correcto. Mi madre es una presa política. Sabemos que este juicio fue totalmente injusto. Hubo muchas irregularidades. Se vulneraron todos los derechos de mi madre. Entonces vamos a ir por la vía internacional y (ahí) encontraremos justicia", ha explicado José Armando Ribera Áñez.

Áñez --en prisión preventiva desde marzo de 2021-- está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia. Como cabía esperar, la sentencia contra Áñez ha reabierto la enorme fractura política que todavía pervive en el país.