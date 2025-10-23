La familia de Sandra afirma que el comunicado del centro llega "tarde y mal" y pide "depurar responsabilidades"

SEVILLA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El portavoz de la familia y tío de Sandra Peña --la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar--, Isaac Villar, ha afirmado este jueves que el comunicado del Colegio Irlandesas Loreto "ha llegado tarde y mal". También ha pedido que la investigación "llegue hasta el final" y que "se depuren responsabilidades".

En declaraciones a Europa Press, Villar ha calificado el texto emitido este miércoles por el centro como "impersonal" y ha criticado que en "ningún momento" se dirige a la familia de la menor.

En el comunicado publicado este miércoles, el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, defendía sus mecanismos para hacer frente a "situaciones relacionadas con la salud mental". También pedía una "profunda reflexión como sociedad", dentro de "la proliferación de ecosistemas digitales".

Villar ha asegurado que el informe de la psicóloga del centro remitido a Inspección recogía que "Sandra estaba siendo tratada porque se sentía acosada" y que la profesional recomendó "separar a las tres personas del grupo que la acosaban". "No sabemos de dónde sacan que la psicóloga no quiso que se abriera el protocolo de acoso", ha remarcado.

El tío de Sandra ha confirmado que el colegio se puso en contacto con la familia a través de un correo electrónico el pasado martes. Sobre su contenido, ha señalado que "no decían nada más allá de ponerse a su disposición". En este sentido, ha pedido que la investigación "depure todas responsabilidades" y que "llegue hasta donde tenga que llegar".

El portavoz de la familia ha agradecido las muestras de apoyo y cariño; asimismo, ha destacado que "están ayudando a la familia a tirar para adelante". En este sentido, ha señalado que "la indignación va en aumento" a raíz de los últimos comunicados y el avance de la investigación.