La familia de un rehén nepalí en Gaza dice mantener la esperanza tras un video

La hermana de un rehén nepalí cautivo en Gaza afirmó el miércoles que mantiene la esperanza de que esté vivo, después de que la familia difundiera un video de hace casi dos años en el que se le veía en cautiverio.

El breve video de Bipin Joshi, recuperado por el ejército israelí, lo muestra presentándose en inglés y habría sido filmado en noviembre de 2023, indicó este miércoles la familia.

Es la única señal de vida que se ha recibido de él desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que fue secuestrado en un kibutz durante el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel.

Las partes beligerantes están llevando a cabo negociaciones indirectas en Egipto para intentar alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

La hermana, Pushpa Joshi, de 18 años, declaró a la prensa en una videollamada que la familia había visto las imágenes por primera vez hace aproximadamente un año y esperaba que su publicación el miércoles "ejerciera cierta presión sobre [los negociadores], para que pudieran comprender [el] dolor".

Bipin Joshi, un estudiante de agricultura de 22 años en el momento de su secuestro, formaba parte de un grupo de nepalíes que había llegado a Israel tres semanas antes del ataque del 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no mencionó su nombre cuando leyó recientemente ante la Asamblea General de la ONU los nombres de los 20 rehenes cautivos en Gaza que aún estarían con vida.

El ejército israelí no ha confirmado si el nepalí se encuentra entre los rehenes vivos.

De las 251 personas secuestradas por los islamistas durante el ataque del 7 de octubre, 47 siguen secuestradas en Gaza, 25 de las cuales habrían muerto, según el ejército israelí.

acc/tp/feb/hgs/jvb