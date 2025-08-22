La familia de una trabajadora humanitaria británica denuncia un "limbo burocrático" tras su muerte en Ucrania

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La familia de una trabajadora humanitaria británica que murió en un ataque ruso registrado en el este de Ucrania el pasado mes de junio ha denunciado este viernes que se encuentran en un "limbo burocrático" en medio de las complicaciones por recuperar su cuerpo del frente ucraniano.

Annie Lewis Marffy, de 69 años, viajó a Ucrania a finales de mayo con un coche cargado con suministros desde su casa, cercana a la ciudad de Exeter, hacia la región de Kramatorsk en el marco de una campaña humanitaria organizada por Aid Ukraine, una ONG con sede en Reino Unido.

La persona con la que viajaba, una exmilitar, regresó a Polonia tras caer gravemente enferma, si bien ella prosiguió su camino hacia Kramatorsk pese a las sugerencias de que podía entregar la ayuda humanitaria en Leópolis. El último contacto con la trabajadora se produjo el pasado 10 de junio, según informó la ONG.

Un reciente informe elaborado por la Policía de Kramatorsk asegura que Marffy sufrió "lesiones incompatibles con la vida" tras un ataque ruso perpetrado con drones entre el 11 y el 12 de junio, según ha recogido la cadena británica BBC.

La familia de la trabajadora, que ha explorado otras opciones para recuperar el cuerpo, ha denunciado que ha contactado en numerosas ocasiones con el Ministerio de Exteriores para que se emita un certificado de defunción, si bien todo ello ha sido en vano.