La familia de Virginia Giuffre, acusadora del príncipe Andrés, dice que su valentía "hizo caer a un príncipe" (BBC)
La familia de Virginia Giuffre “cantó victoria” el jueves después de que se anunciara que el príncipe Andrés fue despojado de su título real, congratulándose de que el valor de la difunta acusadora del financiero...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La familia de Virginia Giuffre "cantó victoria" el jueves después de que se anunciara que el príncipe Andrés fue despojado de su título real, congratulándose de que el valor de la difunta acusadora del financiero Jeffrey Epstein hizo "caer a un príncipe británico".
"Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria", escribió su familia en un comunicado enviado a la BBC.
Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos.
cat/eg/jvb
Otras noticias de Jeffrey Epstein
Más leídas
- 1
Hurlingham: un joven de 18 años discutió con un amigo, sacó un arma de su riñonera y lo mató
- 2
Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau por una banca en Diputados
- 4
Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación