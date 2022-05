La FAPE exige al Gobierno mexicano que esclarezca los asesinatos de periodistas

La Asamblea general de la Federaci√≥n de Asociaciones de Periodistas de Espa√Īa (FAPE) ha aprobado hoy una resoluci√≥n en la que exige al Gobierno mexicano que adopte urgentemente las medidas que sean necesarias para detener la ola de asesinatos de trabajadores de la prensa y esclarecer los cr√≠menes que siguen impunes.

La resolución de la Asamblea, que ha reunido en Santander a un centenar de periodistas de todo el país, manifiesta que "profundamente conmocionada" por la oleada de asesinatos de periodistas que se está registrando en México, se une al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de ese país "en el rotundo rechazo de los asesinatos y en la exigencia de que se esclarezcan estos deleznables crímenes".

Once trabajadores de la prensa han sido asesinados en M√©xico en lo que va de a√Īo, lo que convierte a este pa√≠s en el m√°s peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, se√Īala la Federaci√≥n.

Por ello, la FAPE insta al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que adopte "medidas efectivas inmediatas" para detener esta oleada de asesinatos de periodistas.

La FAPE también reclama al Gobierno de López Obrador que se comprometa a esclarecer los crímenes "en un contexto de elevada impunidad que alcanza el 95% en los casos de periodistas".

El ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. El asesinato de periodistas no solo persigue silenciar a la prensa, también trata de socavar los cimientos de la democracia", manifiesta la resolución.

Y abunda que "ning√ļn pa√≠s que se precie de democr√°tico puede tolerar que los periodistas sean asesinados impunemente con el objetivo de silenciarlos para que no investiguen y publiquen lo que los poderes quieren ocultar y las atrocidades del crimen organizado".

La FAPE subraya que López Obrador "no puede esperar más a asegurar la aplicación de las leyes y la Constitución persiguiendo y procesando a los asesinos de los periodistas, un paso imprescindible para que prevalezcan el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la población a recibir información".

En los √ļltimos 20 a√Īos, han sido asesinados en M√©xico 167 periodistas y trabajadores de la prensa, 11 en lo que va de a√Īo, en un contexto de "numerosos casos de amenazas, secuestros e intimidaciones contra los reporteros".