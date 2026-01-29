La farmacéutica británica AstraZeneca anuncia masiva inversión en China

El gigante farmacéutico británico AstraZeneca anunció este jueves que invertirá US$15.000 millones en China de aquí a 2030, durante la visita a Pekín del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

La inyección de recursos buscará impulsar "la fabricación de medicamentos, la investigación y el desarrollo", según un comunicado de la compañía.

Aunque AstraZeneca ha invertido masivamente en los últimos meses en Estados Unidos bajo la presión de Donald Trump, China "se ha convertido en un contribuyente esencial a la innovación científica, la manufactura de alta gama y la salud pública mundial", afirmó en la nota el director general del grupo, Pascal Soriot.

El directivo de AstraZeneca es un miembro destacado de la delegación de empresarios que acompaña al primer ministro británico en China.

Soriot, que afirma que la industria farmacéutica está en declive en Europa por falta de apoyo suficiente de los poderes públicos, había anunciado el año pasado una inversión de US$50.000 millones en Estados Unidos hasta 2030, ante la amenaza de aranceles de Trump sobre el sector.

Pero el grupo también está muy centrado en China, donde ya había comunicado en marzo pasado que invertiría US$2.500 millones.

Con su nueva inversión en el gigante asiático, AstraZeneca afirma querer reforzar sus capacidades en materia de terapia celular y de radioconjugados, una nueva forma de tratamiento contra el cáncer basada en isótopos radiactivos.