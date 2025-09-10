La farmacéutica Merck renuncia a construir un centro de investigación de US$1300 millones en Reino Unido

El grupo farmacéutico estadounidense Merck anunció el miércoles su decisión de no terminar la construcción de un centro de investigación de 1000 millones de libras (unos US$1350 millones) en Londres y culpó al gobierno británico.

El grupo, también conocido como MSD fuera de Norteamérica, informó en un comunicado que "ya no prevé ocupar el sitio de Belgrove House en King's Cross", en el centro de Londres, donde iban a trabajar 800 personas a partir de 2027.

Merck pondrá también fin antes de que termine el año a sus actividades en dos laboratorios de Londres (el London Bioscience Innovation Centre y el Francis Crick Institute), lo que conllevará la supresión de unos 125 puestos de trabajo.

Esta decisión "refleja las dificultades que enfrenta el Reino Unido para remediar la falta de inversiones en el sector de las ciencias de la vida y la subvaloración general de los medicamentos y vacunas innovadores por parte de los sucesivos gobiernos británicos", explicó Merck, confirmando una información del Financial Times.

"En pocas palabras, el Reino Unido no es competitivo a escala internacional", precisó la empresa al diario financiero.

Un portavoz del Ejecutivo británico dijo a AFP que el gobierno está "listo para apoyar a las personas afectadas" por la decisión de la empresa, sin reaccionar directamente al anuncio.

La decisión de MSD llega pocos meses después del abandono por parte del gigante farmacéutico británico AstraZeneca de un proyecto de fábrica de vacunas en la región de Liverpool por falta de apoyo gubernamental.

Las farmacéuticas llevan meses enfrentando las presiones de Donald Trump, que quiere empujarlas a invertir y producir en Estados Unidos.

MSD forma parte de las 17 empresas a las que el presidente estadounidense pidió presentar "compromisos firmes" para bajar el precio de sus productos en Estados Unidos antes del 29 de septiembre, bajo amenaza de represalias.

