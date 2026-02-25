La farmacéutica Rovi aumenta su beneficio neto gracias a las ventas de Okedi y heparina
25 feb (Reuters) - La empresa española Laboratorios Farmacéuticos Rovi anunció el miércoles que su beneficio neto en 2025 aumentó un 3%, ejercicio durante el que el incremento de las ventas de su fármaco para la esquizofrenia Okedi y de los productos de heparina, así como el reconocimiento de las ayudas a la I+D, compensaron el descenso de los ingresos por fabricación por contrato.
* El beneficio neto anual ascendió a 140,4 millones de euros, mientras que los ingresos operativos cayeron un 3%, hasta los 743,5 millones de euros
(CDMO, por sus siglas en inglés) cayeron un 20%, hasta los 269,5 millones de euros, debido a los ingresos insignificantes relacionados con Moderna y a la disminución de los volúmenes de producción para Moderna
* Los ingresos por productos farmacéuticos especializados aumentaron un 11%, hasta los 473,9 millones de euros, impulsados por un aumento del 97% en las ventas de Okedi y del 7% en la franquicia de heparina, que incluye heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y otras heparinas
* El beneficio bruto aumentó un 3%, hasta los 494,7 millones de euros, gracias a los 36,3 millones de euros en ayudas a I+D y a la bajada de los precios de las materias primas de las HBPM
* Rovi propondrá un dividendo de , lo que supone un pago de alrededor del 35%
* Prevé que los ingresos operativos de 2026 aumenten entre la banda alta de la primera decena y la banda baja de la segunda decena respecto a 2025 (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona; editado en español por Jorge Ollero Castela)