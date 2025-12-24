La Farnesina nombra Caballero de la Gran Cruz a Patriarca Pizzaballa de Jerusalén

Así se lee en un comunicado de la Farnesina (el ministerio de Asuntos Exteriores italiano).

El ministerio de Tajani estuvo en contacto continuo en los últimos meses con el Patriarca Pizzaballa y con el Patriarcado, en particular para la asistencia humanitaria y sanitaria a la población de Gaza y por la atención que el Gobierno italiano ha dedicado a las comunidades cristianas en la región.

Este es el texto del mensaje de Tajani al cardenal, citado en el comunicado: "Eminencia, con motivo de la Santa Navidad y de las celebraciones que se dispone a realizar en Belén, deseo expresarle mis más sinceros deseos y agradecimientos, con un pensamiento especial que pueda llegar -a través de usted- también a Gaza y a todos aquellos que sufren a causa del conflicto."

"Por su incansable trabajo por la paz, por la protección de la comunidad cristiana en Tierra Santa y la promoción del diálogo entre las diferentes religiones, he querido concederle la Condecoración de Caballero de Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Italia".

"Cuento con poder entregarle personalmente este reconocimiento, en mi nombre y en el del pueblo italiano, con motivo de un próximo encuentro, que espero pueda tener lugar pronto", concluyó el mensaje, citado por la Farnesina. (ANSA).