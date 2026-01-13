La FDA de EEUU pide eliminar advertencias de pensamientos suicidas de etiquetas de adelgazantes

13 ene (Reuters) - El regulador sanitario estadounidense pidió el martes a los fabricantes ⁠de medicamentos que ⁠retiren las advertencias sobre el riesgo potencial de pensamientos suicidas de las etiquetas de los ⁠fármacos adelgazantes ‌GLP-1, como ​Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli ​Lilly .

La petición, que también se refiere a Saxenda, ‌el adelgazante más antiguo de Novo, ‌se produce tras ​una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que no encontró pruebas que relacionaran los agonistas de los receptores de GLP-1 con un mayor riesgo de pensamientos o conductas suicidas.

Los agonistas de los receptores de GLP-1 se desarrollaron originalmente ⁠para tratar la diabetes de tipo 2. Imitan una hormona intestinal ​que suprime el apetito, creando una sensación de saciedad.

La FDA había llegado a una conclusión similar tras una revisión preliminar en 2024, pero había reconocido entonces que no podía descartar un pequeño riesgo debido a la escasez ⁠de datos.

El organismo regulador dijo el martes que había realizado nuevos ​análisis de ensayos clínicos controlados con placebo con fármacos GLP-1, que no mostraron un mayor riesgo de pensamientos o comportamientos suicidas ‍frente al placebo, ni de otros efectos secundarios psiquiátricos como ansiedad, depresión, irritabilidad o psicosis.

La revisión abarcó 91 ensayos en los que participaron 107.910 pacientes, de los cuales 60.338 recibieron un ​fármaco GLP-1 y 47.572, un placebo.

Eli Lilly y Novo Nordisk no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios de Reuters. (Reporte de Mariam ‍Sunny en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)