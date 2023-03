la fed aún no ha decidido si acelerará las alzas de tasas, según powell

(Actualiza con detalles)

Por Howard Schneider y Lindsay Dunsmuir

WASHINGTON, 8 mar (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó el miércoles su mensaje del día previo de mayores y potencialmente más rápidas alzas de tasas, pero subrayó que el debate sigue abierto y que la decisión dependerá de los datos que se publiquen antes de la próxima reunión de política monetaria del banco central, que se celebrará dentro de dos semanas.

"Si -y subrayo que no se ha tomado ninguna decisión al respecto-, pero si la totalidad de los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos", dijo Powell ante la Comisión de Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos.

En la comparecencia, Powell añadió una cláusula de cautela al mensaje, por lo demás idéntico, que pronunció ante una comisión del Senado el martes.

Powell volvió a insistir en este punto en respuesta a una pregunta explícita sobre el resultado esperado de la reunión del 21 y 22 de marzo planteada por el representante Patrick McHenry, presidente republicano del comité.

"No hemos tomado ninguna decisión", dijo Powell, "pero estaremos muy atentos a los próximos datos de empleo del viernes y a los datos de inflación de la próxima semana para decidir si es necesario volver a subir los tipos".

Al igual que ocurrió en la sesión del martes, los parlamentarios presionaron a Powell sobre el impacto que la política de la Fed estaba teniendo en la economía y sobre si los funcionarios del banco central estaban arriesgando una recesión en su empeño por moderar las subidas de precios.

Powell reconoció una vez más que la Fed se equivocó al pensar inicialmente que la inflación era sólo el resultado de factores "transitorios" que remitirían por sí solos, y dijo que también le sorprendía cómo se ha comportado el mercado laboral durante la recuperación de la pandemia del COVID-19.

Ha habido "un montón de primeras veces", dijo Powell. "Si alguna vez volvemos a tener este reto, sabremos cómo hacerle frente".

Preguntado sobre si pausaría las subidas de las tasas de interés para evitar una recesión, Powell respondió: "No voy a decir 'sí o no' sobre si '¿pausaré las subidas de las tasas de interés?' Es una pregunta seria. No puedo decírtelo porque no conozco todos los datos".

Los últimos datos de inflación fueron peores de lo esperado, mientras que las revisiones de meses anteriores mostraron que la Fed había avanzado menos de lo previsto en el retorno de la inflación a su objetivo del 2% desde los niveles actuales, que son más del doble.

Mientras Powell pronunciaba su discurso de apertura, los datos de nuevas ofertas de empleo en EEUU mostraron pocos avances en uno de los índices en los que se ha centrado la Fed, con los empleadores todavía manteniendo 1,9 puestos de trabajo abiertos por cada persona desempleada, muy por encima de la norma pre-COVID.

Sin embargo, algunos de los datos se movieron de manera coherente con el mercado de trabajo más suave que la Fed espera que acaba por desarrollarse. En general, las ofertas de empleo descendieron ligeramente. El ritmo al que los trabajadores renunciaron continuó un descenso gradual, una señal de que algunos de los cambios de trabajo pandémicos habían disminuido, mientras que los despidos aumentaron.

En una publicación separada el miércoles, el "Libro Beige", de la Fed, que recoge información anecdótica sobre la economía, mostró un perspectiva mixta, ya que algunas empresas informaron que estaban trasladando libremente el aumento de los precios a los consumidores, y otras dijeron que estaban empezando a recortar sus beneficios para mantener precios competitivos.

El testimonio semestral de Powell esta semana ha reajustado las expectativas de hacia dónde se dirige la Fed, con su contundente valoración de que "el nivel final de los tipos de interés probablemente será más alto de lo previsto anteriormente", ya que la inflación no está cayendo tan rápido como parecía hace unas semanas.

Los mercados de futuros de tipos esperan ahora que los responsables de política monetaria aprueben una subida de medio punto unto porcentual en la próxima reunión.

Queda por ver dónde termina esta situación, ya que Powell incluso ofrece algunos argumentos a favor de subidas de tasas más lentas.

Tras un año de rápidas subidas de tasas, es posible que la economía todavía se esté ajustando, dijo Powell. (Reporte de Howard Schneider, Ann Saphir y Lindsay Dunsmuir; escrito por Dan Burns y Paul Simao; editado en español por Darío Fernández y Aida Peláez-Fernández)

Reuters