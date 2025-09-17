La Fed cumple con el guion y baja los tipos en 25 puntos básicos tras mantenerlos congelados desde enero

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%. Este recorte se sucede a las cinco veces consecutivas por las que el instituto emisor ha venido manteniendo el precio del dinero congelado desde enero, cuando pausó por primera vez. Anteriormente, ya rebajó el precio del dinero en tres ocasiones a partir de septiembre de 2024, justo hace un año.

“Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. La creación de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sigue siendo baja. La inflación ha subido y se mantiene algo elevada”, ha resumido la Fed. En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo “alta”, por lo que el órgano rector del banco central continuará “pendiente” de los riesgos que pesan sobre el empleo y sobre la inflación, especialmente los del mercado laboral.

El FOMC ha indicado que, a la hora de modificar la tasa de referencia, estará atento a la afectación de los datos entrantes sobre el entorno macroeconómico. El instituto emisor ha asegurado que está “preparado” para ajustar los tipos de ser necesario, para lo que se analizarán las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, la Fed ha mantenido sin cambios los planes de reducción del balance, reinvirtiendo los principales de la deuda que venza, a excepción de US$40.000 millones (33.576 millones de euros) mensuales, entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.

DISCREPANCIAS DE VOTO

Asimismo, la decisión de la Fed no ha contado con la unanimidad de los miembros del FOMC, puesto que el recién incorporado Stephen Miran en sustitución de la dimitida Adriana Kugler ha defendido un recorte de 50 puntos básicos frente al resto.

Esta discrepancia es reseñable dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Fed, Jerome Powell, y Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa el precio del dinero. Miran fue designado por el mandatario republicano para presionar por recortes drásticos de tipos.

Otros gobernadores alineados con la intención de Trump de rebajar los tipos, como la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller votaron a favor del cuarto de punto acordado. Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el presidente republicano, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.