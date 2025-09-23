La Fed de Chicago publica una estimación provisional del desempleo de 4,3% en septiembre

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - La Reserva Federal de Chicago dijo el martes que había combinado datos gubernamentales y privados en una nueva estimación de la tasa de desempleo que daría a los responsables de política monetaria actualizaciones más rápidas, dos veces al mes, de una estadística fundamental para el debate actual del banco central.

El nuevo conjunto de estadísticas del mercado laboral "en tiempo real", basado en la Encuesta de Población Actual del Gobierno junto con datos de fuentes como el procesador de nóminas ADP, el sitio de empleo en línea Indeed y Google, proyecta que la tasa de desempleo probablemente se mantuvo estable en septiembre en el 4,3%.

La tasa de contratación de trabajadores desempleados aumentó ligeramente, según un comunicado de prensa del banco, pero se vio contrarrestada por un alza de los despidos y otras bajas laborales.

La estimación se conoce casi dos semanas antes del próximo informe sobre el empleo, del 3 de octubre, que incluirá el crecimiento del empleo en nómina y la tasa de paro de septiembre.

Aunque los funcionarios de la Reserva Federal estudian una serie de indicadores para calibrar la salud del mercado laboral, la tasa de desempleo es primordial.

Según el calendario actual de publicación de datos, los funcionarios de la Reserva Federal no recibirían la tasa oficial de desempleo de septiembre hasta antes de su próxima reunión de política monetaria, a finales de octubre.

Los datos de Chicago complementarían ahora esa información con una estimación temprana de la tasa de desempleo de octubre, y posiblemente mostrarían si el mercado laboral se está debilitando o se había mantenido estable, una cuestión central en cualquier decisión de recortar aún más las tasas de interés.

"Una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un banquero central es acertar en los momentos de transición, y por eso los datos en tiempo real pueden ser tan importantes", dijo Austan Goolsbee, presidente y consejero delegado de la Fed de Chicago.

La Fed recortó la tasa de interés oficial de referencia un cuarto de punto porcentual en su reunión de la semana pasada, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, habla más tarde el martes en comentarios que pueden arrojar más luz sobre el debate de si las tasas deben bajar de nuevo en la reunión de octubre.

Desde la pandemia y durante de los primeros meses del nuevo Gobierno de Donald Trump, cuando las políticas cambiaron rápidamente, los funcionarios de la Fed han buscado indicadores externos confiables que puedan mostrar cómo la economía está cambiando a un ritmo más rápido que los informes estadísticos a menudo retrasados del Gobierno.

Los datos externos también pueden ayudar a validar o servir de contraste con las fuentes oficiales en un momento en que el Gobierno ha cancelado algunos informes de datos y ha procedido a despedir a funcionarios de organismos estadísticos y científicos.

