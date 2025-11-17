La Fed debe moverse despacio con los recortes adicionales de tasas: Jefferson

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 17 nov (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el lunes que el banco central de Estados Unidos debe "proceder de forma lenta" con cualquier nuevo recorte de tasas de interés, a medida que relaja la política hacia un nivel que probablemente dejaría de ejercer presión a la baja sobre la inflación.

En declaraciones preparadas para ser pronunciadas en un evento de la Fed de Kansas City, Jefferson dijo que está de acuerdo en que el recorte de un cuarto de punto porcentual de las tasas el mes pasado fue apropiado, dado el aumento de los riesgos para el mercado laboral y la probabilidad de que los riesgos de inflación "hayan disminuido algo en fecha reciente".

"La orientación actual de la política sigue siendo algo restrictiva, pero la hemos acercado a un nivel neutral, que ni restringe ni estimula la economía", afirmó. "La evolución del equilibrio de riesgos subraya la necesidad de proceder lentamente a medida que nos acercamos a la tasa neutral".

Las autoridades de la Fed están divididas sobre la necesidad de recortar más las tasas, con opiniones diferentes sobre el nivel de riesgo de inflación y sobre si es probable que el mercado laboral se erosione aún más.

La falta de datos gubernamentales ha complicado aún más el análisis y Jefferson afirmó que "sigue sin estar claro cuántos datos oficiales veremos" antes de la reunión de política monetaria de la Fed del 9 y 10 de diciembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicará el jueves su informe mensual sobre el empleo correspondiente a septiembre, pero aún no se ha anunciado el calendario completo de publicación de otros datos interrumpidos por el cierre del Gobierno, que duró 43 días y ya ha terminado. (Editado en español por Carlos Serrano)