La Fed debe profundizar en impacto de IA para tomar decisiones correctas sobre tasas, afirma Daly

17 feb (Reuters) -

La Reserva Federal debe analizar en profundidad los datos para evaluar si la inteligencia artificial está impulsando el crecimiento de la productividad y permitiendo un crecimiento económico más rápido sin provocar inflación ni obligar al banco central a adoptar una política más restrictiva, dijo el martes la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump afirma que eso ya está ocurriendo, y algunos economistas sostienen que el aumento de la inversión en IA impulsará aún más el crecimiento de la productividad, creando una economía que, al igual que en la década de 1990 con la adopción de computadoras y software, podría crecer más rápido que antes, incluso si la inflación se mantuviera moderada.

Daly dijo en un evento en la Universidad Estatal de San José organizado por el Silicon Valley Leadership Group que, hasta el momento, "la mayoría de los estudios macroeconómicos sobre el crecimiento de la productividad encuentran pruebas limitadas de un efecto significativo de la IA".

Esto podría deberse a que aún es demasiado pronto para ver los resultados de las mejoras derivadas de las inversiones de empresas individuales en algunos sectores de la industria.

"También podría ser que simplemente aún no hayamos llegado a ese punto" y que se necesite mucho más tiempo para que se produzcan transformaciones en toda la economía, agregó Daly.