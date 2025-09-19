La Fed está en un ciclo de flexibilización, según Miran

19 sep (Reuters) -

Stephen Miran, el nuevo gobernador de la Reserva Federal, dijo a Fox Business Network el viernes que cree que el banco central comenzó un ciclo de flexibilización con su recorte de tasas de esta semana, y que espera persuadir a sus colegas políticos para que aprueben recortes más importantes en futuras reuniones.

"Creo que la gente seguirá llegando a la conclusión de que cualquier repunte inflacionista derivado de los aranceles no es lo suficientemente significativo como para ser un factor determinante de la política monetaria", dijo Miran, que se encuentra en licencia sin goce sueldo como asesor económico de la Casa Blanca.

El miércoles se mostró en desacuerdo con la decisión del banco central de reducir la tasa de política monetaria en un cuarto de punto porcentual; consideraba que la Fed debería haber reducido la tasa en medio punto esta semana y en medio punto en cada una de las dos próximas reuniones, mucho más de lo que cualquier otro responsable de la política monetaria de la Fed consideraba apropiado.

(Reporte de Ann Saphir, Edición de Franklin Paul; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)