La fed intenta averiguar si las tasas son lo suficientemente altas: goolsbee

30 jun (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que él y sus colegas analizarán lo que serán "muchos datos" hasta la próxima reunión de la Fed a fines de julio para evaluar si el banco central estadounidense debe continuar elevando los costos de endeudamiento.

"Eso es lo que estamos tratando de averiguar: ¿ya hemos hecho lo suficiente? ¿Todavía tenemos mucho más por hacer, una cantidad modesta más por hacer, y podemos reducir la inflación sin una recesión?" dijo Goolsbee en una entrevista en Fox Business. "No me he decidido". (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters