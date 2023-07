La fed lanza esperado servicio de pagos instantáneos y moderniza sus sistemas

Por Hannah Lang

20 jul (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el jueves la puesta en marcha de un servicio largamente esperado que tendrá como objetivo modernizar el sistema de pagos del país al permitir que los ciudadanos de a pie envíen y reciban fondos en segundos, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El servicio "FedNow", en el que se lleva trabajando desde 2019, tratará de eliminar el retraso de varios días que suelen tardar en liquidarse las transferencias de efectivo, lo que pondrá a Estados Unidos a la altura de países como Reino Unido, India, Brasil, así como la Unión Europea, donde existen servicios similares desde hace años.

FedNow se lanza con 41 bancos y 15 proveedores de servicios certificados para utilizar el servicio, incluidas entidades comunitarias y grandes prestamistas como JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon y US Bancorp, pero está previsto que se incorporaren más bancos y cooperativas de crédito este año.

La Fed informó el jueves en un comunicado de que 35 bancos y cooperativas de crédito utilizan actualmente el servicio, así como la Oficina de Servicios Fiscales del Departamento del Tesoro.

El servicio competirá con los sistemas de pago en tiempo real del sector privado, incluida la red RTP de The Clearing House, y se enfrentó al principio con la oposición de los grandes bancos, que lo consideraban redundante. No obstante, muchos han aceptado participar porque FedNow les permitirá ampliar los servicios que pueden ofrecer a sus clientes.

"Para nosotros, FedNow es una forma maravillosa de ampliar nuestro alcance", dijo Anu Somani, responsable de pagos globales e integrados de U.S. Bank.

A diferencia de servicios de pago entre pares como Venmo o PayPal, que actúan como intermediarios entre bancos, los pagos realizados a través de FedNow se liquidarán directamente en las cuentas del banco central.

La Fed también dispone de un sistema de pagos en tiempo real denominado FedWire, pero está reservado a pagos a gran escala, principalmente de empresas, y sólo funciona en horario laboral. Aunque el nuevo sistema FedNow es para todos, es probable que beneficie más a los consumidores y a las pequeñas empresas, según los analistas.

(Editado en español por Carlos Serrano)

